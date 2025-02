Herr der Ringe-Serie besetzt in Staffel 3 Harry Potter-Star – er könnte seit drei Jahren erwartete Figur spielen

Die Ringe der Macht hat neue Cast-Mitglieder bekanntgegeben. Die Neuzugänge dürften in Staffel 3 heiß erwartete Herr der Ringe-Charaktere zum Leben erwecken.

Vor zwei Wochen hat die Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht nach langer Wartezeit endlich offiziell ihre dritte Staffel bestätigt. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für die Fantasy-Fortsetzung schon länger auf Hochtouren, jetzt wird es jedoch mit zwei spannenden neuen Cast-Mitgliedern konkret: Jamie Campbell Bower und Eddie Marsan wurden neu besetzt.

Jamie Campbell Bower und Eddie Marsan stoßen zu Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie

Wie Variety berichtet, wird der aus Filmen wie Happy-Go-Lucky und Sherlock Holmes bekannte 56-jährige Brite Eddie Marsan in einer wiederkehrenden Rolle in Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie auftreten. Serien-Fans kennen ihn auch aus Ray Donovan und der dritten Staffel Heartstopper.

Jamie Campbell Bower wiederum soll in der dritten Season von Die Ringe der Macht sogar eine Hauptrolle einnehmen. Dem 36-jährigen Engländer sind Auftritte in Fantasy-Abenteuern keineswegs fremd: Er spielte in Chroniken der Unterwelt - City of Bones (als Jace) ebenso mit wie in drei Filmen der Twilight-Reihe (als Vampir Caius) mit. Darüber hinaus war er der junge Gellert Grindelwald in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 und Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen und wird Stranger Things-Fans nach Staffel 5 als monströser Gegenspieler Vecna wohl nicht so schnell wieder aus dem Kopf gehen.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie sollen im Frühling 2025 in den britischen Shepperton Studios beginnen. Konkrete Rollen wurden für Marsan und Bower noch nicht bekannt gegeben, was Herr der Ringe-Fans aber natürlich nicht davon abhält, bereits informierte Vermutungen anzustellen, wen die zwei spielen könnten.

Wen spielen die Neuzugänge in Staffel 3 von Die Ringe der Macht?

Da Eddie Marsan eine kleinere, aber offenbar nicht unwichtige Rolle innehat, liegt die Vermutung nahe, dass er in Staffel 3 einen Zwerg oder sogar Zwergen-Herrscher verkörpern wird. Nachdem Prinz Durin in Staffel 2 seinen Vater verloren hat, deutete sich am Ende ein Konflikt unter der Erde an, zumal die von Sauron geschmiedeten Zwergen-Ringe noch nicht verteilt sind. Physisch und physiognomisch ist es nicht schwer, sich Marsan als bärtigen Axtträger vorzustellen, oder?

Die Frage, wen Jamie Campbell Bower in der Herr der Ringe-Serie spielen könnte, ist sogar noch spannender, da es vermutlich eine von drei seit Staffel 1 erwartete Figuren der Herr der Ringe-Welt sein könnte. Aktuell dominieren drei Möglichkeiten die Spekulationen der Ringe der Macht-Fans:



Der Hexenkönig von Angmar : Sauron wird in Staffel 3 Menschenringe verteilen und somit muss der zukünftige Anführer der Nazgûl auftreten. Jamie Campbell Bower spielte schon in der Vergangenheit viele Bösewichte. Was dagegen spricht, ist allerdings, dass er sich erst kürzlich gegenüber Deadline gegen weitere Schurken-Rollen ausgesprochen hatte.

: Sauron wird in Staffel 3 Menschenringe verteilen und somit muss der zukünftige Anführer der Nazgûl auftreten. Jamie Campbell Bower spielte schon in der Vergangenheit viele Bösewichte. Was dagegen spricht, ist allerdings, dass er sich erst kürzlich gegenüber gegen weitere Schurken-Rollen ausgesprochen hatte. Galadriels Ehemann Celeborn ist ein weiterer wahrscheinlicher Kandidat, der seit Staffel 1 vermisst wird. Mit seinem hochgewachsenen, androgynen Aussehen könnte Jamie Campbell Bower sicher als erstklassiger Elb durchgehen. Die Frage ist nur, ob Die Ringe der Macht den totgeglaubten Gatten schon in Staffel 3 oder erst später ins Figuren-Ensemble holt.

ist ein weiterer wahrscheinlicher Kandidat, der seit Staffel 1 vermisst wird. Mit seinem hochgewachsenen, androgynen Aussehen könnte Jamie Campbell Bower sicher als erstklassiger Elb durchgehen. Die Frage ist nur, ob Die Ringe der Macht den totgeglaubten Gatten schon in Staffel 3 oder erst später ins Figuren-Ensemble holt. Isildurs Bruder Anárion ist der wohl heißeste Besetzungs-Tipp, wenn es aktuell um Bowers Auftritt geht. Ihn hat die Serie im Staffel 2-Finale bereits namentlich erwähnt und auch Isildur-Darsteller Maxim Baldry kündigte sienAnkunft im Moviepilot-Interview an. Elendils zweiter Sohn wird ebenfalls seit Staffel 1 heiß erwartet, da er später zusammen mit seinem Bruder und Vater zu einem Mittelerde-Herrscher aufsteigt.

Auf die Bestätigung, wen Eddie Marsan und Jamie Campbell Bower spielen werden, müssen wir wohl noch etwas warten. Zu Staffel 3 ist bislang bekannt, dass uns ein mehrjähriger Zeitsprung erwartet und der Krieg der Elben gegen Saurons Armeen dann in vollem Gange sein wird.

Der Start von Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie wird bei Amazon Prime im Jahr 2026 erwartet, nachdem auch die ersten zwei Staffeln im 2-Jahres-Takt veröffentlicht wurden.