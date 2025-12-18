Harry Potter-Star Rupert Grint erweckt mit Johnny Depp und Daisy Ridley eine der größten Weihnachtsgeschichten zu neuem Leben

Passend zur Weihnachtszeit trifft eine große Casting-Nachricht zur Neuverfilmung der Scrooge-Geschichte ein. Nach Johnny Depp stehen nun weitere Stars fest, u.a. Daisy Ridley und Rupert Grint.

Unter dem Dach von Paramount entsteht aktuell eine neue Adaption von A Christmas Carol. Der Klassiker aus der Feder von Charles Dickens wurde bereits zahlreiche Male verfilmt und gehört für viele Menschen zum Pflichtprogramm in der Weihnachtszeit. Nun nimmt sich Horror-Regisseur Ti West der Geschichte an.

Ebenezer: A Christmas Carol ist der Titel der jüngsten Leinwandversion, die sich um den kaltherzigen Geschäftsmann Ebenezer Scrooge dreht, der im viktorianischen London der 1840er Jahre mit seinen Abgründen konfrontiert wird – konkret in Form der Geister der Weihnacht (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft).



Fantasy-Neuauflage: Daisy Ridley, Rupert Grint und Johnny Depp in Ebenezer: A Christmas Carol

Als das Projekt Ende Oktober angekündigt wurde, sorgte es vor allem mit der Wahl des Hauptdarstellers für Aufsehen: Johnny Depp übernimmt die Rolle von Ebenezer Scrooge. Via Deadline erreichen uns jetzt weitere Namen, die sich dem Fantasy-Blockbuster angeschlossen haben, allen voran Daisy Ridley und Rupert Grint.

Ridley spielte Rey Skywalker in der jüngsten Star Wars-Trilogie und war darüber hinaus in Filmen wie Mord im Orient Express, Chaos Walking und Die junge Frau und das Meer zu sehen. Grint ist derweil als Ron Weasley mit den Harry Potter-Filmen in die Filmgeschichte eingegangen und begeisterte zuletzt durch seine Zusammenarbeiten mit Mystery-Meister M. Night Shyamalan, namentlich Knock at the Cabin und Servant.

Neben Ridley und Grint enthüllt Deadline weitere Namen, die sich auf dem Call-Sheet wiederfinden, angefangen bei Sam Claflin (Catching Fire) über Charlie Murphy (Joy) und Arthur Conti (Beetlejuice Beetlejuice) bis zu Ellie Bamber (Nocturnal Animals). Außerdem gehören Andrea Riseborough (Oblivion), Tramell Tillman (Severance) und Schauspiellegende Ian McKellen (Herr der Ringe) zum Cast.

Wann startet der neue Scrooge-Film im Kino?

Knapp ein Jahr müssen wir uns gedulden, bis Paramount Ebenezer: A Christmas Carol ins Kino bringt. In Deutschland startet der Film am 12. November 2026. Es ist übrigens nicht die einzige Scrooge-Adaption, die sich aktuell in Arbeit befindet. Für Warner Bros. dreht Nosferatu-Regisseur Robert Eggers seine eigene Version der Geschichte.