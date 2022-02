Harry Potter-Vorgeschichte geht weiter: Tierwesen 3-Trailer schickt Dumbledores Armee in Kampf gegen Grindelwald

Das dritte Harry Potter-Prequel Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse ist nur noch anderthalb Monate entfernt. Höchste Zeit also für einen neuen Trailer, in dem Mads Mikkelsen als neuer Grindelwald einen Krieg loszutreten droht.

Der Kinostart von Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse am 7. April 2022 ist nicht mehr fern. Ein guter Grund für die Fantasy-Fortsetzung, um einen weiteren Trailer nachzulegen, der nicht nur die Anhänger des Bösewichts Grindelwald (Mads Mikkelsen) gegen "Dumbledores Armee" antreten lässt – lange bevor Harry Potter auf die Welt kommt.

Vor Harry Potter: Der neue Phantastische Tierwesen 3-Trailer zeigt Grindelwald und so viel mehr

Nach einem ersten kurzen Teaser sowie dem ersten Tierwesen 3-Trailer, der voller spannender Andeutungen steckte, geht es im zweiten langen Trailer nun für Harry Potter-Fans ans Eingemachte.

Seht den neuen Trailer zu Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer (Deutsch) HD

Nach dem Ausscheiden von Johnny Depp hält Mads Mikkelsen als Bösewicht Gellert Grindelwald die Zaubererwelt mit der Drohung eines magischen Krieges in Atem. Mit Gedankenleserin Queenie (Alison Sudol) und Obscurial Credence (Ezra Miller) hat er mächtige Mitstreiter gefunden, die für ihn auch in Südamerika und China tätig sind.

Dumbledore (Jude Law) kann aufgrund eines in Tierwesen 2 aufgedeckten Blutschwurs nicht gegen seinen alten Freund vorgehen und versammelt deshalb in Hogwarts Verbündete, um in seinem Auftrag etwas zu unternehmen: "Dumbledores erste Armee" (lange vor dem DA-Club in Harry Potter und der Orden des Phönix), wie die Tierwesen-Werbung sie vor dem Trailer betitelte.

© Warner Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Gemeint sind auf Dumbledores Seite natürlich Newt Scamander (Eddie Redmayne), sein Bruder Theseus (Callum Turner), Freund Jacob (Dan Fogler) und Yusuf Kama (William Nadylam). Verstärkt werden sie nicht nur durch die (in Teil 2 nur kurz gestreiften) Neuzugänge der amerikanischen Professorin Lally (Jessica Williams) sowie Newts Assistentin Bunty (Victoria Yeates), sondern auch durch Tierwesen wie unseren Lieblings-Niffler und Picket, den Bowtruckle (also den wandelnden Stock).

Schon in den Harry Potter-Filmen hatte Albus Dumbledore viel verschwiegen. Ob der geheimnisumwitterte Titel des dritten Phantastische Tierwesen-Films nun auf seine tragische Familiengeschichte (immerhin wurde Richard Coyle als sein Bruder Aberforth besetzt) und seine Schwester Ariana bezieht oder doch auf seine früher enge Beziehung zu Grindelwald Bezug nimmt, weiß aktuell nur Jude Law. Der Trailer hält sich dazu bedeckt. Aber wir werden Anfang April hoffentlich mehr erfahren.

Noch mehr Fantasy neben Harry Potter: Was kommt mit Amazons Herr der Ringe-Serie auf uns zu?

Das Harry Potter-Prequel ist nicht die einzige große Fantasy-Rückkehr 2022. Mit Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht soll schon bald eine Geschichte erzählt werden, die Tausende von Jahren vor Frodos Wanderung zum Schicksalsberg spielt.

Wir sprechen darüber, was wir bereits zur Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



