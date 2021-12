Harry Potter geht weiter: Der erste Teaser zu Tierwesen 3 ist da & sieht fantastisch aus

Es kommen neue Geschichten aus der Harry Potter-Welt. Hier könnt ihr den ersten Teaser zu Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse sehen.

Wir feiern das 20-jährige Harry Potter-Jubiläum und in 4 (!) Monaten startet der nächste Film aus der Wizarding World: Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. Der perfekte Zeitpunkt für erste Bewegtbilder, oder? Genau. Hier ist der erste Teaser, der tatsächlich einiges hermacht. Am kommenden Montag folgt dann der lange Trailer.



Der erste Teaser zu Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Auf eine nostalgische Rückschau folgt ab Minute 1, Sekunde 40 das erste Material zum neuen Abenteuer. Die halbe Minute zeigt viel Hogwarts und noch mehr Dumbledore, der von Jude Law gespielt wird.

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Wizarding World Teaser (Deutsch) HD

Harry Potter: Wann startet Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse?

Ab dem 7. April 2022 läuft Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse in den deutschen Kinos. Der Film lässt damit eine katastrophal verlaufene Produktion hinter sich, die zu der großen Verzögerung führte und unter anderem den Austausch von Johnny Depp als Grindelwald verkraften musste. Im Teaser ist der neue Grindelwald Mads Mikkelsen ganz kurz zu sehen.



Das Franchise ist angekratzt und steht so schlecht da wie noch nie. Die Einspielergebnisse sanken zuletzt von Film zu Film. Der Vorgänger Grindelwalds Verbrechen enttäuschte außerdem viele Fans. Zeit für die Wiedergutmachung.

Die neue Besetzung von Tierwesen 3

Mit dem erneuten Auftauchen folgender wichtiger Figuren können wir rechnen, auch wenn in Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse eine Hauptfiguren-Verschiebung weg von Newt stattfinden soll:

Erst Quizshow, dann Harry Potter-Reunion, dann Tierwesen 3

Vor dem neuen Blockbuster aus der Wizarding World blickt das Franchise anlässlich des Jubiläums zurück. Die große Harry Potter-Reunion startet im Januar 2022 bei Sky. Ein konkretes Startdatum steht zwar noch nicht fest. In den USA erscheint das Special am 1. Januar 2022 auf HBO Max. Es ist davon auszugehen, dass die hiesige Veröffentlichung nicht sehr viel länger auf sich warten lässt. Auch Friends: The Reunion, ein ähnliches Special aus dem Hause HBO Max, kam dank Sky zeitnah nach Deutschland.

Der Trailer zur Reunion

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts - Teaser (English) HD

Sky zeigt im Januar ebenfalls die Spielshow Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, in der Fans ihr Wissen rund um die Wizarding World auf die Probe stellen können. Moderiert wird das vierteilige Special von niemand Geringerem als Helen Mirren, die am Ende auch den House Cup Champions vergibt.



Ab dem 7. April 2022 läuft dann Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse in den deutschen Kinos.



Podcast: Wie steht es um die Zukunft von Harry Potter?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber ordnen Esther, Hendrik und Andrea die Gerüchte zu einer geplanten Harry Potter-Serie ein:

Sie diskutieren, warum eine Harry Potter-Serie gerade jetzt Sinn macht, welche Hoffnungen und Erwartungen sie daran haben und warum J.K. Rowling ein Problem ist.



