Harter Supernatural-Abschied: Die Trennung wird für Jensen Ackles besonders schwer

Das große Finale von Supernatural wurde von Frühling auf Herbst verschoben. Das macht den nahenden Abschied von dieser einmaligen Serie aber nicht einfacher. In einem neuen Buch von Lynn Zubernis erfahren wir rührende Details von Dean Winchester-Darsteller Jensen Ackles zum harten Abschied.

Das alles wird Jensen Ackles an Dean Winchester vermissen

In dem Buch There'll Be Peace When You Are Done: Actors and Fans Celebrate the Legacy of Supernatural * werden 15 Jahre Seriengeschichte mit Essays von Stars, Fotos und Fan-Bildern zelebriert. In einem Auszug davon bei EW gibt Jensen Ackles einen berührenden Einblick, was er nach eineinhalb Jahrzehnten am meisten an Dean Winchester vermissen wird.

In Supernatural darf er als Dean all die coolen Dinge machen

Am meisten wird Jensen Ackles das Draufgängertum vermissen und dass er in Supernatural einen Badass spielen darf:

© The CW Supernatural: Jensen Ackles als Dean

Als eine funktionierende Person unserer Gesellschaft mache ich die Dinge nicht wirklich, die Dean tut. Ich werde es vermissen, voller Selbstvertrauen in einen Raum zu spazieren und einem Vampir den Kopf abzuschlagen oder eine 180-Grad-Drehung mit dem Impala zu machen.

Dean Winchester würde niemals aufgeben

Für Jensen Ackles sei es ein Privileg, Dean zu spielen, der viele Fans rund um den Globus inspirierte.

Keine Ausrede, aufzugeben, ist gut genug für die Winchesters. So sind sie. Sie kämpfen, weil sie daran glauben, wofür sie kämpfen. [...] Ich glaube, Deans Vermächtnis ist, dass er niemals aufgibt. Er wird immer weiter kämpfen, egal was kommt.

© The CW Supernatural: Cas, Sam und Dean

Für Jensen Ackles liegt darin auch eine der größten Stärken der Serie: Sie verkörpert die Aussage, immer füreinander zu kämpfen und da zu sein, egal, was ansteht.

Der Abschied von Supernatural wird besonders schwer

Da Jensen Ackles und Jared Padalecki immer viel von sich selbst in die Rollen gegossen haben, wird es schwer, sich von Dean und Sam zu verabschieden:

Es wird wirklich schwer, die Stiefel das letzte Mal auszuziehen und die Schlüssel vom Impala abzugeben. Ich habe einen Großteil meines erwachsenen Lebens [diese Rolle gespielt] und es war eine lange Reise. Diese Serie veränderte unser Leben vor 15 Jahren und seitdem mehrere Male, und wir werden nie mehr die selben sein.

5 Gründe, warum ihr Supernatural gucken müsst

Als große Supernatural-Fans haben wir euch 5 Gründe zusammengefasst, die die Serie zu etwas Besonderem machen:

Darum müsst ihr Supernatural gucken! | 5 Gründe

Eine neue Dosis Supernatural bekommt ihr in Buchform

Lynn Zubernis schrieb vor There'll Be Peace When You Are Done *, in dem sich das zitierte Essay von Jensen Ackles befindet, ihre erste Supernatural-Hommage Family Don't End with Blood: Cast and Fans on How Supernatural Has Changed Lives * bereits 2017. Die beiden Bücher gibt es auf Englisch bei Amazon zu kaufen.

© The CW Supernatural: Jensen Ackles als Dean

Wer Bücher lieber auf Deutsch liest, der kann sich ganz und gar den Erzählungen von Sam und Dean in Buchform hingeben. Als Einstieg empfiehlt sich Supernatural Band 1: Das Herz des Drachens *. Die Supernatural-Buchreihe käut nicht die Serie wieder, sondern erzählt neue Geschichten, die sich zwischen den Serien-Episoden abspielen.

Supernatural auf die Ohren: Warum die Serie so einzigartig ist

Im neuen Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - diskutiere ich mit Max und Esther, was die seit 15 Jahren laufende Serie so besonders macht - und warum das nahende Ende hart wird:

Supernatural hat manchmal mehr Herz als Verstand, aber in allen 15 Jahren auch mehr Highlights als Tiefen. Wir gehen dem Serienphänomen Supernatural auf die Spur und schauen, warum der Serie ihr Alter nichts anhaben kann.



