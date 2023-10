"Hat mich weggeblasen": Heute läuft ein großartiger Fantasy-Horror im TV, den Tarantino liebt

Heute läuft einzigartiger Fantasy-Horror von einem Meisterregisseur im TV. Das skurrile Monster-Drama gehört zu Quentin Tarantinos Lieblingsfilmen.

Quentin Tarantino ist kein Regisseur, der seine Meinung zurückhält. Frust und Freude über diverse Werke der Filmgeschichte werden von ihm gerne geteilt. Zu seinen Lieblingen gehört auch ein skurriler Fantasy-Horror von Meisterregisseur Joon-ho Bong (Parasite), der heute im TV läuft: The Host hat den Pulp Fiction-Macher restlos überzeugt.



Im TV: Fantasy-Horror, den Tarantino nicht als einziger liebt

In The Host überfällt eine riesige Kreatur die koreanische Hauptstadt Seoul und verschleppt die junge Hyun-Seo (Ah-sung Ko). Ihr Vater Gang-Doo (Song Kang-ho) macht sich daran, sie aus den Klauen des Ungeheuers zu befreien.

Joon-Ho Bongs Fantasy-Horror verbindet Elemente des Monsterfilms mit skurrilem Humor und zwischenmenschlichem Drama. Die einzigartige Mixtur bekam bei Kinostart begeisterte Kritiken (via Metacritic ), denen Tarantinos Urteil in nichts nachsteht.

In einer Auflistung seiner Lieblingsfilme zwischen 1992 und 2009 beschreibt er The Host als "absolut wunderbar" und erklärt, der Film habe ihn "weggeblasen". Joon-Ho Bong sei "wie Steven Spielberg zu seiner besten Zeit", lobte er den Regisseur später (via The Hollywood Reporter ).

Wann läuft The Host im TV?

The Host läuft in der Nacht vom heutigen Sonntag, den 22. Oktober 2023, auf Montag um 0.10 Uhr auf RTL 2. Der koreanische Fantasy-Horror hat ohne Werbung eine Laufzeit von 120 Minuten.

