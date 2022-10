Haus des Geldes-Rettungsversuch: Erstes Video zeigt das neue Team von Fanliebling Berlin

Netflix' spanischer Hit Haus des Geldes ist zwar letztes Jahr zu Ende gegangen, schenkt nun aber Lieblingsfigur Berlin eine neue Serie – samt im Video vorgestelltem Verbrecher-Team.

Nachdem sich dieses Jahr das koreanische Haus des Geldes-Remake als Reinfall entpuppte, schlägt Netflix mit einem neuen Haus des Geldes-Spin-off eine andere Richtung ein: Diesmal steht der abermals von Pedro Alonso gespielte Fanliebling Berlin im Mittelpunkt des gleichnamigen Prequels und soll mit einem neuen Team aus Kriminellen an alte Stärken anknüpfen und das Serien-Universum retten.



Berlin beweist: Haus des Geldes ist bei Netflix noch längst nicht gestorben

Nach dem unerwarteten Siegeszug der ersten zwei Staffeln Haus des Geldes spendierte Netflix dem spanischen Welterfolg noch drei weitere Seasons, bevor die Serie in einem gloriosen Finale endete. Große Pläne eines wachsenden Haus des Geldes-Universum wurden geschmiedet. Doch Haus des Geldes: Korea fiel bei den meisten Kritiker:innen und Zuschauenden durch. Dass die Abenteuer der kriminellen Spanier trotzdem noch nicht ihr Ende finden, dafür soll nun ein Mann sorgen: Andrés de Fonollosa aka Berlin. versammelt ein neues Team.

Lernt im Netflix-Video die neuen Haus des Geldes-Verbündeten von Berlin kennen

Berlin - S01 Teaser Vorstellung Charaktere HD

Der intelligente, aber unberechenbaren Bankräuber, der beim Überfall auf die Geldnoten-Druckerei immer wieder Chaos stiftete, mauserte sich zum gefeierten Haus des Geldes-Liebling. Berlin war sogar so beliebt, dass er in den späteren Staffeln von den Toten zurückkehrte, um mittels Flashbacks seinen Anteil zum Geschehen beizusteuern.

Netflix' Berlin greift diese Vorgehensweise der Rückblende nun in Serienform auf und gibt dem ruchlosen Verbrecher und Trickbetrüger sein eigenes kriminelles Abenteuer, das zeitlich lange vor der Mutterserie spielt. Dabei vereint die Serie Berlin-Darsteller Pedro Alonso erneut mit Haus des Geldes' Serienschöpfer Álex Pina.

© Netflix Haus des Geldes: Berlin (Pedro Alonso) mit eigener Serie

Das ist die Besetzung von Netflix' Haus des Geldes-Spin-off Berlin

Berlín (Pedro Alonso), den wir aus Haus des Geldes kennen, diesmal als krimineller Anführer

(Pedro Alonso), den wir aus Haus des Geldes kennen, diesmal als krimineller Anführer Damián (Tristán Ulloa), gemäß Brille und Kleidung ein Planer, der eher mit seinem Kopf arbeitet

(Tristán Ulloa), gemäß Brille und Kleidung ein Planer, der eher mit seinem Kopf arbeitet Keila (Michelle Jenner), ein offenbar etwas abgedrehtes weibliches Bandenmitglied

(Michelle Jenner), ein offenbar etwas abgedrehtes weibliches Bandenmitglied Cameron (Begoña Vargas), Bohrmaschine schwingende Diebin, vielleicht die Safe-Knackerin?

(Begoña Vargas), Bohrmaschine schwingende Diebin, vielleicht die Safe-Knackerin? Roi (Julio Peña), jung und undurchschaubar ... was nichts Gutes verheißt?

(Julio Peña), jung und undurchschaubar ... was nichts Gutes verheißt? Bruce (Joel Sánchez) zeigt schon mal seine Box-Moves, vielleicht der Mann fürs Grobe?

Berlin-Prequel bei Netflix: Was wir nach Haus des Geldes schon über Pedro Alonsos Figur wissen

Haus des Geldes deckte im Laufe der 5 Staffeln so manches über Berlin auf: Andrés de Fonollosa entpuppte sich nicht nur als totkrank, sondern auch als Bruder des Professors (Álvaro Morte). Der geheime Romantiker war eigenen Angaben zu Folge fünf Mal verheiratet. Die Netflix-Serie brachte uns im Laufe der Staffeln seine unheimliche Beziehung zur Geisel Ariadna (Clara Alvarado) und den unglücklich in ihn verliebten schwulen Freund Palermo (Rodrigo De la Serna) näher.

© Netflix Haus des Geldes: Berlin mit Sohn Rafael

Berlins Hochzeit mit der ebenfalls kriminellen Tatiana (Diana Gómez) in der 2. Folge der 4. Staffel legte den Grundstein für seine weitere Familiengeschichte in Staffel 5, wo seine Gattin sich beim Wikinger-Goldraub in seinen Sohn Rafael (Patrick Criado) verguckte. Die Netflix-Serie Berlin geht nun aber noch weiter im Leben des Fanlieblings zurück und erklärt, warum der mitunter sehr erratisch handelnde Mann so geworden ist, wie wir ihn aus Haus des Geldes kennen.

