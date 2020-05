Haus des Geldes: So realistisch ist die Netflix-Serie wirklich

Haus des Geldes von Netflix fesselt die Zuschauer mit spannenden Raubzügen und wahnsinnigen Twists. Bei einigen Szenen setzen die Macher besonders viel Wert auf Realismus.

Zugegeben: Haus des Geldes ist nicht immer ganz logisch und inmitten von spannenden Geiseldramen schleichen sich manchmal schlimme Fehler ein. Dennoch kann die Netflix-Serie auch in Staffel 4 erneut begeistern.

Eine wichtige Zutat für den Erfolg von Haus des Geldes ist dabei die Authentizität. Welchen Aufwand die Macher für eine realistische Darstellung bestimmter Szenen betreiben, verrät und die Dokumentation Haus des Geldes: Das Phänomen.

Realismus in Haus des Geldes: Echte Goldschmelzer sind am Werk

In der Netflix-Doku zu Haus des Geldes erfahren wir viele spannende Hintergründe zu den Dreharbeiten der 3. und 4. Staffel. So auch, dass sich die Macher der Serie stark um Authentizität bemühen. Da reicht nicht einfach nur eine Google-Recherche, ob der Tresor in der Bank von Spanien tatsächlich bei einem Überfall geflutet werden kann.

© Netflix Echte Goldschmelzer in Haus des Geldes

Die Idee, wie die Truppe des bebrillten Professors das Gold sicher aus der Bank bekommen kann, erhielten die Drehbuchautoren von einem Ingenieur für Meerestechnik. Anschließend ließen sie sich von Goldschmieden zeigen, wie Goldbarren ideal zu Granulat eingeschmolzen werden können. In der Serie wurde allerdings Messing und kein Gold verwendet. Das hätte das Budget gesprengt.

Um den Goldraub in der Zentralbank in Madrid möglichst realistisch darzustellen, wurden dann auch echte Goldschmelzer für die hitzigen Szenen in Staffel 3 engagiert - das wohl eher, um den Schauspielern nicht der enormen Hitze und Gefahr auszusetzen.

Eine weitere realistische Szene findet sich ebenfalls in Staffel 3. Nachdem Hassfigur Arturo (Enrique Arce) angeschossen wird, muss er von den Bankräubern operiert werden. In der gedrehten Sequenz wird Arturo aber nicht von einem Schauspieler, sondern von einem echten Arzt operiert und genäht. Das einzige, was an dieser Szene nicht echt ist, ist die zu nähende Wunde Arturos.

