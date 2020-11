Haus des Geldes: Staffel 5-Video zeigt Bandenmitglied in Freiheit

Die 5. Staffel Haus des Geldes gibt mit heimlich gefilmten Video-Einblicken von Passanten Hinweise zur letzten Season, die 2021 zu Netflix kommt.

Haus des Geldes dreht zurzeit die finale 5. Staffel, die 2021 bei Netflix erscheinen wird. Zwei Serien-Stars wurden nun auf den Straßen Madrids beim Dreh gesichtet - und zwar in Freiheit. (Achtung, es folgen potenzielle Spoiler für Staffel 5.)



Haus des Geldes: Staffel 5-Video gibt Anlass zu Freudentänzen

Das im Sommer verkündete Ende von Haus des Geldes nach Staffel 5 verspricht einen großen Abgang für die spanische Erfolgsserie. Bisher wussten wir dank eines Bild aber nur, dass es im Finale dreckig zugehen wird.

Nun wurde von spanischen Haus des Geldes-Fans Tokio (Úrsula Corberó) beim Staffel 5-Dreh gesichtet. Und zwar nicht in der Bank, in der sie in Staffel 4 noch festsaß, sondern in Freiheit tanzend auf den Straßen von Madrid.

Obwohl es auf den ersten Blick so aussieht, ist der Mann an Tokios Seite nicht Denver (Jaime Lorente), sondern Staffel 5-Neuzugang Miguel Ángel Silvestre, den manche als Schauspieler aus Sense8 oder Narcos kennen dürften. Die kurzen aneinandergeschnittenen Videos zeigen ihn und Co-Star Úrsula Corberó in sieben verschiedenen Szenen, nämlich:



mit Tellern und Arm über der Schulter auf der Straße

in der Straßenbahn

zu zweit auf einem Motorrad

tanzend auf Straße



vor dem Heiligenbild in einer Einkaufsstraße



nochmal tanzend auf einer Kreuzung

beim Restaurantbesuch am Meer

Was verraten die neuen Haus des Geldes-Szenen über Staffel 5?

Die durchgesickerten Staffel 5-Szenen verblüffen zunächst dadurch, dass die erst spät zur Erzählerin berufene Tokio sich hier in Freiheit befindet, obwohl wir sie am Ende von Staffel 4 doch in der spanischen Nationalbank zurückgelassen haben. Zeigen die Einblick uns hier etwa ihr Haus des Geldes-

© Netflix Haus des Geldes: Tokio gefangen in Staffel 1

Das ist möglich, aber unwahrscheinlich. Warum sollte Tokio am Ende von Haus des Geldes urplötzlich mit einem erst in der letzten Staffel eingeführten Mann glücklich werden? Wahrscheinlicher ist, dass wir hier eine Rückblende zu sehen bekommen. Das würde erklären, warum Tokio sich so ungestört und unerkannt in den Gassen Madrids bewegen kann.

Diese Schlussfolgerung würde wiederum bedeuten, dass Miguel Ángel Silvestres neue Figur ein Bekannter, vielleicht sogar eine alte Flamme aus Tokios Vergangenheit ist, die in Staffel 5 plötzlich wichtig wird. Wenn wir uns an erste inhaltliche Andeutungen zum Finale von Serienschöpfer Álex Pina erinnern, könnte dieser alte Freund sich nun zum neuen Gegenspieler wandeln.

Ob das eine der Tokio-Theorien weiter untermauert, die seit Staffel 1 von Haus des Geldes die Runde machen, darf jeder selbst entscheiden. Gewissheit werden wir erst im großen Finale 2021 erlangen.



Podcast für Haus des Geldes-Fans: Die Serie vor Staffel 5

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir nach unserem allgemeineren Podcast zu spanischen Netflix-Serien ganz konkret die jüngste 4. Staffel von Haus des Geldes auf Herz und Nieren:

Max prüft mit mir Stärken und Schwächen der neuesten Season Haus des Geldes, bevor wir über über mögliche Wendungen in Staffel 5 der Netflix-Serie spekulieren.



Wünscht ihr Tokio ein Happy End in Staffel 5 von Haus des Geldes?