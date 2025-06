Hawkeye-Star Jeremy Renner schaute nur 2 von 4 Avengers-Filmen und das ist der Grund

Die Avengers-Filmreihe lockte weltweit ein Millionenpublikum in die Kinos. Nicht aber Hauptdarsteller Jeremy Renner, der eine interessante Angewohnheit hinsichtlich seiner Filme pflegt.

Schauspieler Jeremy Renner ist durch seine Rolle in Marvel's The Avengers tief in das Marvel-Universum involviert und aus dem Avengers-Team nicht wegzudenken. Als Zuschauer hat er sein Franchise aber gnadenlos ignoriert.

Jeremy Renner schaut keine Filme, in denen er mitspielt – für Avengers machte er eine Ausnahme

Wie The Hollywood Reporter erst Ende 2024 berichtete, hat Avengers-Star Jeremy Renner im Interview auf dem Red Sea International Film Festival eine ungewöhnliche Enthüllung gemacht.

Obwohl er in fünf Avengers-Filmen (inklusive seiner Serie Hawkeye) auftrat und als loyaler Bogenschütze Clint Barton eine wesentliche Rolle spielte, hat er selbst nur zwei der Filme gesehen. Wie Renner verriet, schaut er nach eigener Aussage keine Filme, in denen er selbst mitspielt.

Die Avengers-Reihe wollte er sich zumindest teilweise aber doch nicht entgehen lassen. Bekanntermaßen handelt es sich dabei um ein Action- und CGI-reiches Spektakel. Action, die für die Darsteller:innen während der Dreharbeiten nicht sichtbar ist und erst auf der Leinwand ihre Magie entfaltet. Renner erklärte: "Du willst sehen, was da wirklich los ist."

So kam es, dass er tatsächlich Marvel's The Avengers (vollständig) und Avengers 4: Endgame (wenigstens zur Hälfte) schaute, also seinen bisher ersten und letzten Auftritt in der Avengers-Reihe. Die Filme dazwischen hat er (trotz spannender CGI-Szenen) wohl ausgelassen. An mangelnder Zuneigung für seine Avengers-Kolleg:innen lag es aber nicht.

Jeremy Renner bezeichnete Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth und Mark Ruffalo als fünf seiner besten Freund:innen.

Renners Angewohnheit, die eigenen Filme nicht anzusehen, sticht schon hervor. Allerdings sollten Schauspieler:innen selbst entscheiden dürfen, wie sie auf ihre Arbeit zurückblicken (oder ob sie es sein lassen). Seiner Filmkarriere hat es bisher nicht geschadet. Derzeit ist Jeremy Renner in der Serie Mayor of Kingstown zu sehen.