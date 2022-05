Heiß erwarteter Film bald bei Netflix: Unglaubliche Verwandlung in den ersten Bildern aus Bradley Coopers A Star is Born-Nachfolger

In dem Netflix-Film Maestro schlüpft Bradley Cooper in die Rolle von Leonard Bernstein. Nun wurden erste Bilder aus der zweiten Regiearbeit des Schauspielers veröffentlicht.

Bradley Cooper hat vor vier Jahren den Schritt hinter die Kamera gewagt und mit A Star Is Born eine starke Neuauflage des gleichnamigen Klassikers in die Kinos gebracht. Nun kündigt sich seine nächste große Regiearbeit an: Maestro erzählt die Geschichte des legendären Komponisten Leonard Bernstein (West Side Story).



Neuer Netflix-Film: Bradley Cooper verwandelt sich in West Side Story-Komponist Leonard Bernstein

Cooper nimmt nicht nur auf dem Regiestuhl Platz. Wie schon bei A Star Is Born ist er ebenfalls vor der Kamera zu sehen. Nachdem vor wenigen Wochen die Dreharbeiten in Los Angeles starteten, gibt es jetzt erste Bilder, die uns einen Blick auf Coopers Bernstein gewähren. Nachfolgend könnt ihr euch die Verwandlung anschauen.

Die zweite Hauptrolle wird von Carey Mulligan gespielt. Sie übernimmt den Part von Felicia Montealegre, ihres Zeichens die Frau von Leonard Bernstein. Stranger Things-Star Maya Hawke wurde zudem als Tochter Jamie Bernstein gecastet. Weitere große Namen im Ensemble sind Jeremy Strong (Succession) und Matt Bomer (Magix Mike XXL).

Das Bernstein-Biopic hat eine lange Reise hinter sich. Bevor Cooper die Regie übernahm, wurden Martin Scorsese und Steven Spielberg mit dem Projekt in Verbindung gebracht. Schlussendlich drehte Scorsese The Irishman und Spielberg setzte seine eigene Version von West Side Story um. Als Produzenten sind beide noch in Maestro involviert.

Wann startet Bradley Coopers Maestro auf Netflix?

Wann der Film auf Netflix erscheint ist noch nicht klar. Mit einem Start vor 2023 sollten wir allerdings nicht rechnen. Wenn wir uns den Oscar-Erfolg von A Star Is Born und das Thema von Bernstein anschauen, sieht es aber ganz so aus, als positioniert Netflix hier sein nächstes großes Prestigeprojekt für die Award-Saison 2023.

