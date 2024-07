Henry Cavill als Bond-Ersatz im Zweiten Weltkrieg: Amazon Prime veröffentlicht in 2 Tagen heiß erwarteten Action-Kracher

Amazon Prime lässt Henry Cavill als Bond-Pionier durch ein von Nazis besetztes Europa toben. The Ministry of Ungentlemanly Warfare erscheint in zwei Tagen.

Amazon Primes Bond-Kracher mit Henry Cavill basiert auf einer wahren Geschichte

Henry Cavill wird niemals James Bond spielen. Das ist mittlerweile eine Tatsache, mit der sich Fans abfinden müssen. Das heißt nicht, dass er an anderer Stelle nicht als britischer Agent absolute Spitzenleistungen bringen kann. Am 25. Juli wird er in The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Der Offizier Gus March-Phillips (Cavill) sitzt eigentlich in einem britischen Gefängnis, aber 1941 stehen die Aktien Großbritanniens gegen Nazideutschland schlecht. Ergo beauftragt man den blutrünstigen Soldaten, eine schlagkräftige Truppe für eine geheime Mission zusammenzustellen.



Schaut euch hier den Trailer zu The Ministry of Ungentlemanly Warfare an:

The Ministry of Ungentlemanly Warfare - Trailer (Deutsch) HD

Um die deutsche U-Boot-Gefahr im Atlantik zu unterbinden und amerikanischer Kriegshilfe den Weg frei zu machen, sollen March-Philips und seine Männer ein Versorgungsschiff an der afrikanischen Westküste zerstören.

Regisseur Guy Ritchie (The Gentlemen) baut seine Story auf einer wahren Geschichte auf: In der sogenannten Operation Postmaster ging 1942 tatsächlich ein britisches Kommando gegen Versorgungsschiffe der Achsenmächte vor. Der Ablauf der Mission liest sich fast wie ein 007-Roman.

Wie der Trailer bereits zeigt, hat Ritchie für seine Kriegsfilm-Action eine illustre Besetzung versammelt. Neben Cavill sind unter anderem Alan Ritchson (Reacher) und Til Schweiger vor der Kamera zu sehen.

