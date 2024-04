Reacher-Star Alan Ritchson wollte Guy Ritchies neuen Kriegsfilm härter machen: Die Beschreibung klingt fast zu heftig

Kult-Regisseur Guy Ritchie hat mit Reacher-Star Alan Ritchson einen Film gedreht. Der Schauspieler bettelte darum, seine Rolle brutaler machen zu dürfen. Seine Begründung war sehr bildlich.

"Er wollte die Typen abschlachten": Reacher-Star Alan Ritchson bettelte um mehr Blut

Ritchson spielt in The Ministry of Ungentlemanly Warfare den dänischen Soldaten Anders Lassen. Wie der Schauspieler im Gespräch mit dem Hollywood Reporter betont, waren ihm seine Action-Szenen zu zahm:

Ich ging in [Guy Ritchies] Trailer und sagte: "Lassen hasste diese Nazis. Das war nicht nur ein pflichtbewusster Soldat. Er wollte die Typen abschlachten. Er wollte sie nicht nur töten. Er wollte Morde mit Hass. Wir sollten Bösartigkeit sehen. Es sollte brutal sein und wir sollten Eingeweide zeigen, wenn er Leute aufschneidet." [...] Ich war völlig wahnsinnig. Er meinte, er würde darüber nachdenken.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu The Ministry of Ungentlemanly Warfare an:

The Ministry Of Ungentlemanly Warfare - Trailer (English) HD

Wie aus Ritchsons weiterer Beschreibung hervorgeht, ließ ihm Ritchie für den nächsten Drehtag offenbar freie Hand. Der Star und sein Stunt-Double Ryan Tarran drehten eine Kampfszene in einem Turm und ließen in Sachen Gewaltdarstellung nichts anbrennen.

"Wie wäre es, wenn [Lassen] einen Kerl an seinen Eingeweiden aufhängt?", erklärt der Reacher-Star einen Teil des Denkprozesses. Für die Inszenierung standen ihnen wohl keine echten Eingeweide zur Verfügung, sie mussten stattdessen auf ein Schweineherz zurückgreifen. Prost Mahlzeit.

Wann kommt Guy Ritchies The Ministry of Ungentlemanly Warfare in die Kinos?

The Ministry of Ungentlemanly Warfare hat derzeit noch keinen offiziellen deutschen Kinostart. In den USA und Großbritannien wird er am 19. April 2024 in die Kinos kommen. Neben Alan Ritchson sind unter anderem Henry Cavill und Til Schweiger vor der Kamera zu sehen.

