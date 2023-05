Henry Cavills The Witcher-Ausstieg ist "schwer zu verkraften": Co-Star Anya Chalotra verrät, was sie davon hält

In The Witcher Staffel 3 ist Henry Cavill ein letztes Mal als Geralt von Riva zu sehen. Jetzt äußerte sich Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra erstmals zu seinem Ausstieg.

Schon in wenigen Wochen kehrt Netflix' Fantasy-Epos The Witcher mit neuen Folgen zurück. Die 3. Staffel wird dabei eine bittersüße Angelegenheit. Einserseits erwartet uns darin der vorläufe Höhepunkt der Saga mit jeder Menge Magie, Action und schockierender Wendungen. Zeitgleich ist es auch die letzte Staffel, in der wir Henry Cavill als Geralt zu sehen bekommen.

Für einige Zuschauende ist Henry Cavills Ausstieg ein triftiger Grund, der Fantasy-Serie den Rücken zu kehren. Auch seine The Witcher-Kolleg:innen hat die Meldung des Abschieds hart getroffen. Diese wurde erst bekannt, als die Dreharbeiten zu Staffel 3 längst abgeschlossen waren. Nun meldet sich Henry Cavills Co-Star erstmals zu Wort.

Henry Cavill verlässt The Witcher nach Staffel 3: Das sagt Anya Chalotra dazu

Im Interview mit Entertainment Weekly äußerte sich The Witcher-Darstellerin Anya Chalotra, die in der Serie die Magierin Yennefer von Vengerberg spielt, erstmals öffentlich zu Henry Cavills Ausstieg.



Die Nachricht war... ja, das ist schwer zu verkraften, weil er ein wichtiger Teil der Serie ist und wir ihn alle bewundern. Wir werden ihn sehr vermissen. Ich wünsche ihm alles Gute.

In der bereits von Netflix bestellten 4. Staffel von The Witcher wird Hunger Games-Star Liam Hemsworth die Rolle des Geralt von Riva übernehmen. Für Chalotra wird die Umbesetzung sicher eine große Herausforderung sein. Immerhin ist die Chemie sowie die Beziehung zwischen Yennefer und Geralt (und Ciri) emotionaler Ankerpunkt der Fantasy-Geschichte.



Fans dürfen zudem gespannt sein, was Yennefer in Staffel 4 erwartet. Diese basiert nämlich auf dem Roman Feuertaufe, dem 3. Hauptband der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski. Darin ist Yennfer von Vengerberg leider kein Teil der Haupthandlung und hat nur einen kurzen Auftritt.

Wann startet The Witcher Staffel 3 bei Netflix?

Die 3. Staffel von The Wither wird nicht komplett, sondern in zwei Teilen veröffentlicht. Die ersten 5 Folgen starten am 29. Juni 2023 auf Netflix. Nach einer mehrwöchigen Pause werden die restlichen 3 Folgen ab dem 27. Juli 2023 verfügbar sein. Alle wichtigen Infos zu The Witcher Staffel 3 findet ihr hier.

