Herr der Ringe-Rätsel gelöst: Amazon-Serie klärt Frage, über die Fans seit Jahren streiten

Manchmal können es Kleinigkeiten sein, die in Herr der Ringe-Fankreisen hohe Wellen schlagen. Umso interessanter, dass die Amazon-Serie nun eine klare Antwort auf eine haarige Frage bereithält.

Mit einem Amazon-Start am 2. September 2022 steht die große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht unmittelbar vor der Tür. Die Kreativen lassen es sich schon jetzt nicht nehmen, einen Monat vorher haarige Enthüllungen zu machen.



Herr der Ringe-Frage zu Zwergen-Frauen: Haben sie Bärte oder nicht?

Dass in Amazons Herr der Ringe-Serie Zwergen-Frauen eine größere Rolle spielen werden, ist schon länger bekannt. In der Herr der Ringe-Trilogie von Peter Jackson bekamen wir keine Zwerginnen zu sehen. In Der Hobbit huschten zumindest ein paar der unterirdischen Gattinnen durchs Bild. In Die Ringe der Macht lernen wir nun mit Sophia Nomvete die Zwergen-Prinzessin Disa als erste richtige Vertreterin ihrer flüchtigen Art kennen.

Trefft im Herr der Ringe-Serien-Trailer die neuen Zwerge und Zwerginnen:

Was Herr der Ringe-Fans dabei schon länger umtreibt: Aragorn, Eowyn und Gimli diskutierten in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme die Gesichtsbehaarung von Zwerginnen. Die eigentlich komplett unwichtige, aber doch irgendwie nagende Frage, die sich seitdem stellte, war: Hat der weibliche Teil von Durins Volk (bzw. aller Zwergenvölker) in Mittelerdes Mythologie nun einen Bart oder nicht?



Auf der Comic-Con in San Diego gab die ausführende Serien-Produzentin Lindsey Weber nun eine eindeutige Antwort . Denn sie hat in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht offenbar einen Auftritt als bärtige Zwergen-Frau.

Ich kann bestätigen, dass ich Gesichtshaare habe. Ja, ich war um 3 Uhr morgens anwesend, als jedes einzelne Haar liebevoll angebracht wurde, um sie königlich und prächtig zu machen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr mehr davon zu sehen bekommt. [Disa-Darstellerin] Sophia Nomvete hat sich heute [für den Comic-Con-Besuch] allerdings rasiert.

Wer sind die neuen Zwerge und Zwergen-Frauen in der Herr der Ringe-Serie?

Von drei wichtigen Zwerg:innen in der Besetzung der Herr der Ringe-Serie wissen wir bereits: Peter Mullan spielt in einer kleineren Rolle den Zwergen-König Durin III. und Owain Arthur mimt seinen Nachfolger Durin IV. Die Zwergen-Prinzessin an der Seite von Durin IV., Disa, wird im unterirdischen Königreich Khazad-dûm (samt Gesangseinlage) von Sophia Nomvete verkörpert. In den ersten Einblicken der Serien-Trailer, Poster und Bilder war sie allerdings ohne ein einziges Barthaar an ihrem glatten Kinn sehen.

Das bedeutet wohl, dass Zwergen-Frauen sich Bärte wachsen lassen können, aber nicht müssen. Oder rasieren sie sich? Alle Fragen dazu sind wohl auch jetzt noch nicht endgültig geklärt...

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.

