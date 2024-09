Herr der Ringe-Schlacht in Folge 7 ergibt plötzlich 100-mal mehr Sinn, wenn ihr die geheime Taktik dahinter verstanden habt

Die Ringe der Macht verkehrt in Folge 7 von Staffel 2 die wohl berühmteste Herr der Ringe-Schlacht ins Gegenteil – und wer das versteckte Muster einmal erkannt, kann man es nicht mehr ungesehen machen.

Auch wenn die 7. Folge der 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht uns vor allem mit einem Kuss schockt, widmet sich die Episode vorrangig der Schlacht von Eregion. Doch ist euch als Herr der Ringe-Filmfans die Methode dahinter aufgefallen? Fast jede Aktion in der Angriffsfolge scheint das komplette Gegenteil der berühmten Schlacht von Helms Klamm in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme zu sein.

Die Ringe der Macht: Die Schlacht von Eregion ist Helms Klamm ... auf den Kopf gestellt

Ewig dem Tode verfallen heißt Episode 7 von Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie und entfesselt das Ork-Heer von Adar (Sam Hazeldine) gegen die Elbenstadt Eregion von Schmied Celebrimbor (Charles Edwards). Dass die Belagerung als exaktes Gegenteil von Helms Klamm inszeniert wird, hat Reddit -User eldradir als Meta-Thema der Folge identifiziert. Beim genauen Hinsehen ist seine Theorie sehr überzeugend.

Die Schlacht von Helms Klamm, in der Rohan in der Hornburg dem Ansturm von Sarumans Uruk-hai-Heer trotzt, ist für jeden Herr der Ringe-Fan legendär. Statt diesem ikonischen Kampf nachzueifern, entschließt sich Die Ringe der Macht in Staffel 2 aber, mit unserem Wissen zu spielen und die Erwartungen umzukehren. Momente, die das in Folge 7 zeigen, sind folgende:

Statt Einblicke in die Verteidigungsanlagen der überfallenen Stadt zu bekommen, zeigt Folge 7 uns die Schlacht in großen Teilen aus der Perspektive der Orks .

. Während der Angriff von Sarumans Armee in Die zwei Türme nicht aufzuhalten ist, stoppt das Heer der Elben rund um Gil-galad zeitweise, als Adar ihnen im Käfig Galadriel enthüllt.

der Elben rund um Gil-galad zeitweise, als Adar ihnen im Käfig Galadriel enthüllt. Statt der Ramme, die in Der Herr der Ringe: Die zwei Türme die Mauern und Türen von Helms Klamm einreißen soll, bekommen wir in Die Ringe der Macht einen Anti-Rammbock , um Eregions Mauer (die in Staffel 2 extra neu errichtet wurde) mittels gezogenen Steinen zu zerstören – die umgekehrte Erfindung eines "Ziehbocks".

, um Eregions Mauer (die in Staffel 2 extra wurde) mittels gezogenen Steinen zu zerstören – die umgekehrte Erfindung eines "Ziehbocks". In Helms Klamm wird die Verteidigungsmauer durch einen fackeltragenden Uruk-hai gesprengt, in Eregion verhindert ein Elb mit einer Explosion den Durchbruch.

den Durchbruch. Während Rohans Frauen, Kinder und Alte während des Angriffs von Helms Klamm drinnen zittern, hat Celebrimbor in Eregion lange keine Ahnung, was draußen vorgeht .

. Anstelle des Horns von Helm Hammerhand auf der Seite der Guten, wenn Aragorn und Théoden aus der Verteidigungsanlage ausbrechen, lässt die Amazon-Serie das düstere Horn der Bösen erklingen, um die Orks in die Schlacht zu rufen.

der Bösen erklingen, um die Orks in die Schlacht zu rufen. Statt Aragorn, Legolas und Co. siegen zu sehen, unterliegen die Helden im Zweikampf , wenn Adar sowohl Elrond als auch Arondir im Zweikampf besiegt.

, wenn Adar sowohl Elrond als auch Arondir im Zweikampf besiegt. Während Rohan im zweiten Herr der Ringe-Film von Gandalfs helfender Armee zum ersten Licht des Tages gerettet wird, erscheint entgegen Elronds Erwartung keine Rettung auf der Hügelkuppe durch den angeforderten Prinz Durin.

Während Die Ringe der Macht sonst häufig gerne Peter Jacksons Trilogie auf Bild- und Dialogebene zitiert, geht die Schlacht von Eregion also den umgekehrten Weg und gibt sich als Anti-Zitat der Herr der Ringe-Filme.

Die Ringe der Macht-Finale: Wann kommt die 8. Folge der Herr der Serie zu Amazon?

Die 8. und letzte Folge von Die Ringe der Macht erscheint am 3. Oktober 2024 um 9 Uhr und wird die 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie damit abschließen. Einen Teaser dazu könnt ihr euch jetzt schon in den Extras bei Amazon Prime * ansehen.

Die Ringe der Macht im Podcast: Lohnt sich Staffel 2 der Herr der Ringe-Serie?

Nach zwei Jahren Pause meldet sich Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zurück. Wir diskutieren, was Staffel 2 anders macht und ob die ersten drei Folgen überzeugen können.

Nach der Offenbarung von Bösewicht Sauron werden die Karten in Mittelerde neu gemischt. Das Ergebnis der 2. Staffel betrachten Esther und Mario mit sehr unterschiedlichem Blick. Auf einen spoilerfreien ersten Podcast-Teil folgt eine Serien-Besprechung mit tiefergehender Herr der Ringe-Analyse.

