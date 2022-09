Herr der Ringe-Serie: Durin in Amazons Mittelerde-Universum erklärt

In der 2. Episode von Amazons Die Ringe der Macht treffen Herr der Ringe-Fans nicht nur einen sondern gleich zwei Durins. Wir erklären, was es mit dem Zwergen-Königsgeschlecht auf sich hat.

Prinz Durin IV (Owain Arthur) spielt sich in Folge 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Prime Video * in die Herzen der Mittelerde-Fans. Wenn der Zwerg seinem alten Elben-Freund Elrond (Robert Aramayo) Paroli bietet, erinnern wir uns an die Beziehung von Legolas und Gimli zurück. Doch auch aus anderen Gründen dürfte der Name Durin Herr der Ringe-Filmfans bekannt vorkommen.

Mittelerde-Geschichte: Wer ist Durin im Herr der Ringe-Kosmos?

Wer die drei Herr der Ringe-Filme und die Hobbit-Trilogie kennt, wird die Begriffe "Durins Volk", "Durins Fluch" und "Durins Sohn" schon mehrfach gehört haben. Nun begegnet uns in Amazons Herr der Ringe-Serie endlich ein Zwerg, der tatsächlich diesen Namen trägt. Genau wie sein Vater. Doch was hat es mit den vielen Durins in Mittelerde auf sich?

© Amazon Herr der Ringe-Serie: Durin, Disa und Elrond bei Tisch

Halloween-Verkleidung für Herr der Ringe-Fans: Mit Zwergenbart selbst zu Durin werden *

In J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe-Mythologie wurden die Zwerge vom Vala Aulë erschaffen (einem Überwesen der Schmiede- und Handwerkskunst), allerdings ohne Erlaubnis der anderen Valar oder des Gottes Illúvatar. Statt sie zur Strafe wieder zu zerstören, wurden sie anschließend jedoch nur in einen Schlaf versetzt, um sie dann nach den Elben und Menschen als neues Mittelerde-Volk erneut zu erwecken.

Von der Rasse der Zwerge existieren insgesamt 7 Zwergen-Stämme (zur Freude aller Schneewittchen-Fans). Neben den Feuerbärten, Breitstämmen, Eisenfäusten, Steifbärten, Schwarzschmieden und Steinfüßen ist einer davon Durins Volk, auch bekannt als "Langbärte".

Die Zwerge von Durins Volk sind Gimlis und Thorins Vorfahren. Sie stammen alle vom Urvater ihres Stammes, Durin I., ab. Tolkien erschuf ihre Königslinie dabei so, dass der Legende nach alle Durins eigentlich Wiedergeburten des ersten Zwergen-Stammvaters waren. Durin I. (genannt "der Unsterbliche") lebte im Ersten Zeitalter von Mittelerde, erbaute Moria (zwergisch: Khazad-dûm) und gründete sein Volk. Seine Reinkarnation Durin II. folgte ihn im Zweiten Zeitalter. Doch die Wiedergeburten waren begrenzt: Im Dritten Zeitalter folgte auf Durin VI. der Zwergenkönig Náin I., nachdem der sechste Durin von einem Balrog (genannt "Durins Fluch") getötet wurde.

Ändert Amazons Herr der Ringe-Serie Durins Wiedergeburten?

Dass in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht am Ende der zweiten Folge sowohl Prinz Durin IV. (Owain Arthur) als auch sein Vater König Durin III. (Peter Mullan) gleichzeitig zu sehen sind, sollte laut Tolkien eigentlich nicht möglich sein. Schließlich muss der eine erst sterben, damit er im Körper seines Sohnes wiedergeboren werden kann. Hat Amazons Mittelerde-Epos also die Zwergen-Geschichte verändert?

© Amazon Herr der Ringe-Serie: Vater König Durin III. und Sohn Prinz Durin IV.

Möglich ist es. Den ganzen Reinkarnations-Zyklus der Durin-Herrscher in der ohnehin schon komplexen Fantasy-Serie zu erklären, könnte zugunsten der Verständlichkeit einer einfacheren Vater-Sohn-Geschichte geopfert worden sein. Es gibt auf Reddit jedoch noch eine andere Theorie, die den Herr der Ringe-"Fehler" erklären könnte: Danach könnte der ältere Durin eine Halluzination des jüngeren sein. Denn bisher haben wir ihn nur mit seinem Sohn interagieren sehen, wonach die Elrond versprochene "Rücksprache" mit seinem Vater nur seinem Kopf stattfinden könnten.

Durins Fluch angedeutet: Was ist in der Zwergen-Kiste am Ende von Folge 2?

Unabhängig davon hat Durins Volk am Ende der 2. Episode von Die Ringe der Macht ein Geheimnis, das Vater und Sohn weder Elrond noch uns schon enthüllen wollen. Doch was befindet sich in der leuchtenden Truhe?

Die Antwort darauf ist aller Wahrscheinlichkeit etwas, was den Zwergen sehr am Herzen liegt: die Substanz von Mithril. Also der harte Silberstahl, der Frodo sehr viel später in Form eines Kettenhemdes in Moria das Leben retten wird. Das auch "Moria-Silber" genannte wertvolle Metall ist jedoch auch mit späterem Leid verbunden, denn weil die Zwerge zu tief schürften, weckten sie (im Dritten Zeitalter) Durins Fluch, also einen Balrog.

© Amazon Die Ringe der Macht: Durin mit Mithril im Anmarsch

In unterschiedlichem Trailer-Material zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ist sowohl die Balrog-Rückkehr als auch Durin mit potenziellem Mithril schon zu sehen. Es bleibt dennoch spannend, wie beides in die Geschichte eingebunden wird.

Die Herr der Ringe-Serie im Podcast: Mittelerdes Rettung?

Am 2. September startete die teuerste Serie aller Zeiten bei Amazon Prime Video: Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht. Darin kehren wir erstmals seit Peter Jacksons Hobbit-Filmen zurück nach Mittelerde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Episode diskutieren wir darüber, was die Serie erreichen muss, um die enttäuschenden Hobbit-Filme vergessen zu lassen. Wir klären aber auch ein paar wichtige Fragen zur Handlung, für alle, die noch keinen Überblick haben.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr von Durin (und seinem Vater) in Amazons Herr der Ringe-Serie?