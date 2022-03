Herr der Ringe-Serie bei Amazon bringt furchterregenden Gegner aus Die Gefährten zurück

Die Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht kennt die Film-Gegner der Fantasy-Trilogie, die die größten Spuren an den Fans hinterlassen haben gut ... und belebt einen davon in Amazons Mittelerde neu.

Amazons großangelegte Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht plant offenbar gleich zu Beginn ein Wiedersehen mit einem der größten Schrecken, dem die Gefährten in Peter Jacksons erstem Herr der Ringe-Film ins Augen sehen mussten: einem Balrog.

Rückkehr eines Fantasy-Schrecken: Amazons Herr der Ringe-Serie hat einen Balrog

Seit Kurzem wissen wir, dass Amazons Fantasy-Serie mit mehreren Episoden in Überlänge zum Start am 2. September 2022 einen Auftakt im Spielfilmformat abliefern will. Einige Schauwerte ließ der erste Herr der Ringe-Serien-Trailer schon erahnen. Weiteres Nostalgie-Futter verspricht nun Fellowship of Fans . Die Herr der Ringe-Fanseite will nämlich herausgefunden haben, dass ein Balrog schon in der 1. Episode auftritt.

Die Herr der Ringe-Fan-Seite, die zuletzt immer wieder geleakte Informationen zu Amazons Fantasy-Serie zu Tage förderte, hat nun angeblich erfahren, dass Galadriel den Dolch, den sie auf den Postern hält, am Grab ihres Elben-Bruders Finrod (Will Fletcher) bekommt. Aber damit hört es mit den neuen Erkenntnissen noch nicht auf.

Schon die detaillierte Herr der Ringe-Trailer-Analyse des ersten Serien-Teasers offenbarte uns den kämpfenden Elb am Ende als Finrod. Obwohl dieser in der gestrafften Haupthandlungszeit der Serie (also im Zweiten Zeitalter von Mittelerde) längst nicht mehr am Leben ist. Trotzdem zeigte das erste Video ihn uns (in einer Rückblende oder einem Prolog des Ersten Zeitalters) während einer Schlacht, wo auch ein Balrog anwesend sein soll.

Was hat der Balrog in Amazons Herr der Ringe-Serie zu suchen?

Interessanterweise hatten einige Herr der Ringe-Fans, die den Teaser Trailer genau unter die Lupe nahmen, vorher schon die Vermutung angestellt, dass in der dort aufblitzenden Schlacht im Hintergrund ein Balrog zu sehen sei.

© Amazon © Warner

Wenn es sich hierbei um die "Schlacht des Jähen Feuers" (Dagor Bragollach) gegen Saurons Lehrmeister Melkor (aka Morgoth), handelt, ist ein Auftauchen dieser Schreckens-Dämonen nicht unwahrscheinlich. Denn Balrogs gehörten damals zu den mächtigsten Dienern dieses uralten Bösewichts.

Es klingt so, als wenn der Balrog sich in der Herr der Ringe-Serie aber auf einen kurzen feurigen Gastauftritt beschränkt. Da bei Tolkien mehrere andere Balrogs neben dem existieren, gegen den Gandalf (Ian McKellen) im Dritten Zeitalter in Moria kämpft, müsste Amazon nicht einmal eine Design-Veränderung der monströsen Kreatur begründen. Schließlich gleicht auch kein Drache exakt dem anderen.

Spannend bleibt aber trotzdem, ob die Fantasy-Rückkehr den Balrog erneut unterirdisch auftreten lässt, um einen Moria-Gedächtnismoment zu erschaffen (immerhin wurde uns schon eine große Zwergen-Beerdigung als wichtige Szene angekündigt) oder ob Amazon dem Mittelerde-Monster mehr Eigenständigkeit zutraut. So oder so könnte das Balrog-Wiedersehen einer der versprochenen Momente sein, wo Kinder, die mit ihren Eltern die "gruselige und anspruchsvolle" Herr der Ringe-Serie schauen, kurz wegsehen müssen.

Im Herr der Ringe Serien-Teaser könnt der Balrog sich bei 0:48 hinten rechts verstecken

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.