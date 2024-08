In 2 Wochen kommt Amazons größte Fantasy-Serie zurück: Neuer Herr der Ringe-Trailer zu Staffel 2 zeigt jetzt schon lang erwartetes Duell

Dass Staffel 2 von Amazons Fantasy-Epos Herr der Ringe: Die Ringe der Macht nur noch zwei Wochen entfernt ist, feiert die Serie mit einem neuen Trailer voller Elben, Monster und düsterer Wendungen.

Bösewicht Sauron steht bei Amazon Prime * vor der Tür und lässt uns diesmal in Staffel 2 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht an seinen Manipulationen teilhaben, sich das Fantasy-Reich zu unterwerfen. Der erste Teaser liegt schon drei Monate zurück, der große Comic-Con-Trailer zu Staffel 2 immerhin fast drei Wochen. Nun ist der Start der milliardenschweren Amazon-Serie nur noch zwei Wochen entfernt und die Mittelerde-Rückkehr bietet in ihrem neusten Trailer alles an Figuren, Kreaturen und Magie auf, was Tolkiens Welt zu bieten hat.

Schaut hier den neusten Herr der Ringe-Trailer zu Staffel 2 von Die Ringe der Macht:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht - S02 Trailer 2 (Deutsch) HD

Neuer Trailer zur Herr der Ringe-Serie führt uns mit den Ringen der Macht in die Schlacht

Alles was wir zur 2. Staffel der Herr der Ringe-Serie wissen, deutet darauf hin, dass Amazon die Spannungsschraube in den neuen Folgen noch einmal anziehen wird. Schließlich ist jetzt offiziell Schurke Sauron (Charlie Vickers) am Zug und hat noch einiges an Schmiede-Arbeit vor sich, wenn er Mittelerde zu seinem Herrschaftsgebiet erklären will.

Sicher ist bereits, dass die titelgebenden Ringe der Macht diesmal wirklich zum Einsatz kommen. Denn nachdem die drei Elben-Ringe in der allerletzten Folge von Staffel 1 geschmiedet wurden, müssen die Spitzohren rund um Galadriel, Elrond und König Gil-galad jetzt entscheiden, ob bzw. wie sie diese unerprobten Machtinstrumente gegen ihre Gegner einsetzen wollen.

Sauron intrigiert derweil fleißig weiter, um in neuer blonder Gestalt und mit neuem Namen (Annatar) Schmied Celebrimbor zur Herstellung weiterer 7 Zwergen- und 9 Menschen-Ringe zu überreden. Die gewaltige Schlacht in Eregion ist dabei unabwendbar und am Ende zeigt der Trailer schon: Wir bekommen ein Duell zwischen Sauron und Galadriel.

Amazon Herr der Ringe-Star Elrond (Robert Aramayo) in Staffel 2 von Die Ringe der Macht

Harfuß-Mädchen Nori begleitet in Staffel 2 ihren (noch) namenlosen Zauberer-Freund nach Osten zu Tom Bombadil, im Zwergen-Königreich Khazad-dûm schwelt ein Vater-Sohn-Konflikt und die Südländer müssen sich nach der Erschaffung des Aschelands Mordor eine neue Heimat suchen, während auf der Insel Númenor Elben-Hass um sich greift.

Fantasy-Fans dürfen sich außerdem darüber hinaus freuen, dass ein Harry Potter-Star zur Herr der Ringe-Serie übergelaufen ist. Wie Rings of Power Era kürzlich herausgefunden hat, spricht Jim Broadbent (aka Professor Slughorn) den Ent "Snaggleroot" und hat mit Olivia Williams (The Crown) auch eine verschollene Entfrau namens "Winterblossom" an seiner Seite.

Wann startet Staffel 2 von Amazons Die Ringe der Macht?

Die erste Folge der 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht schlägt am Donnerstag, dem 29. August 2024 bei Amazon Prime auf. Die übrigen der insgesamt 8 neuen Episoden werden anschließend im Wochentakt veröffentlicht. Der spoilerige Soundtrack mit Heavy-Metal-Troll erscheint hingegen schon am 23. August.

Podcast: Was uns in Staffel 2 von Amazons Herr der Ringe-Serie erwartet

Amazon große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht kehrt zurück und will in einer Staffel der Bösewichte nicht nur Sauron näher beleuchten. Wir diskutieren, was bisher zu Staffel 2 bekannt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben einer etwas veränderten Besetzung erwarten uns in Staffel 2 in Mittelerde legendäre Tolkien-Figuren wie Tom Bombadil und wohl auch Riesenspinne Kankra. Wir ordnen die Gerüchte und Theorien ein, die eine düstere Rückkehr versprechen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.