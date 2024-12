Herr der Ringe-Team will Viggo Mortensen unbedingt als Aragorn zurück, doch an einer Sache könnte alles scheitern

In der Herr der Ringe-Trilogie war Viggo Mortensen als Waldläufer Aragorn zu sehen. Nun wollen ihn die kreativen Köpfe der Mittelerde-Saga für ein neues Fantasy-Abenteuer zurückbringen. Es gibt aber noch einen Haken.

Seit der Ankündigung von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum spekulieren Fans, welche bekannten Mittelerde-Figuren in dem neuen Film auftauchen könnten. Angesiedelt ist die Geschichte während den Ereignissen von Der Herr der Ringe: Die Gefährten, konkret zwischen Bilbos 111. Geburtstag und den Minen von Moria.

Kehrt Viggo Mortesnen als Aragorn im Gollum-Film zurück?

Im Interview mit The Playlist verrät Co-Autorin Philippa Boyens, die bereits in die Herr der Ringe- und Hobbit-Trilogie involviert war, spannende Details zur Geschichte des kommenden Fantasy-Blockbusters. So soll sich die Handlung um Gandalf drehen, der Aragorn losschickt, um Gollum zu finden, bevor dieser in Saurons Hände fällt.

Nachdem Gandalf-Darsteller Ian McKellen bereits mit dem neuen Herr der Ringe-Film in Verbindung gebracht wurde, spricht Boyens nun sehr offen über die mögliche Rückkehr von Viggo Mortensen, der in den drei Herr der Ringe-Filmen als Aragorn, Arathorns Sohn, zu sehen war. Bisher sind allerdings noch keine Verträge unterschrieben.

Boyens sagt zum aktuellen Status quo des Castings:

Das wird ganz von Viggo [Mortensen] abhängen. Wir befinden uns in einem sehr frühen Stadium. Ich habe mit Viggo gesprochen, [Regisseur] Andy [Serkis] hat mit ihm gesprochen, Peter [Jackson] hat mit ihm gesprochen [...] und ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anderes Aragorn spielen könnte, aber es wird ganz und gar von Viggo abhängen.

Entscheidend für Mortensens Rückkehr ist das Drehbuch:

Ich weiß, dass Andy mit ihm zusammenarbeiten will, aber wir sehen das nicht so, dass wir KI [Technologie] einsetzen, es geht um ein digitales Make-up, und ob Viggo das macht oder nicht, hängt davon ab, wie gut das Drehbuch ist.

Allerdings existiert bis dato noch kein ausgereiftes Drehbuch:

Um also Viggo gegenüber fair zu sein, müssen wir abwarten, ob wir eine Rolle schreiben, die gut genug ist, und ob er genug darin findet, um zu erkennen, dass er diese Rolle übernehmen will. Danach wird es zwischen Viggo und Andy liegen, wie das erreicht wird.

Spannend ist dennoch, dass Boyens und Co. offenbar sehr auf Aragorn als zentrale Figur im Gollum-Film setzen. Doch was passiert, wenn Mortensen ablehnt? Darauf hat Boyens auch noch keine Antwort. Sie hofft jedoch, dass er der Produktion dann zumindest hinter den Kulissen in beratender Funktion zur Seite steht.

Wer genau schreibt den neuen Herr der Ringe-Film?

Aktuell arbeiten vier Personen am Drehbuch von The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Neben Boyens gehört dazu Fran Walsh, die zuvor ebenfalls an allen Mittelerde-Realfilmen beteiligt war. Dazu kommen Phoebe Gittins und Arty Papageorgiou, die zuletzt in Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim involviert waren.

Gollum-Darsteller Andy Serkis übernimmt die Regie.

Und wann soll der Gollum-Film im Kino starten?

Bisher hat Warner Bros. keinen offiziellen Kinostart für The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum enthüllt. Im Zuge der Ankündigung wurde 2026 als Startjahr genannt.

Die Herr der Ringe- und Hobbit-Filme kamen immer im Dezember ins Kino. Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass diese Tradition beibehalten wird. Auch bei Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ist das aktuell der Fall. Am 12. Dezember 2024 erobert das erste Anime-Abenteuer aus Mittelerde die große Leinwand.