Heute Abend bei Netflix: Ein Fantasy-Film für Kinder, der tausendmal verstörender ist, als viele denken

Tim Burtons knallbunten Fantasy-Trip Charlie und die Schokoladenfabrik könnt ihr gerade im Netflix-Abo streamen. Der Kinderfilm mit Johnny Depp in einer seiner abgefahrensten Rollen hat versteckte Horror-Züge.

Als exzentrischer Schokoladenfabrik-Besitzer Willy Wonka übertrumpft Johnny Depp selbst schräge Kult-Rollen wie Jack Sparrow aus der Fluch der Karibik-Reihe oder Raoul Duke in Fear and Loathing in Las Vegas.

Sein Charakter aus der Roald Dahl-Verfilmung von Tim Burton passt perfekt zum Ton des Kinderfilms, der unter der zuckersüßen, knallbunten Oberfläche vor allem für Erwachsene morbide und verstörende Untertöne entfaltet. Bei Netflix könnt ihr Charlie und die Schokoladenfabrik gerade im Abo streamen.

Charlie und die Schokoladenfabrik ist ein Fantasy-Bonbon mit Horror-Kern

In der Handlung der Adaption gewinnt der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Junge Charlie (Freddie Highmore) eins von fünf weltweit verstreuten goldenen Tickets. Damit gehört er zu den Auserwählten, die eine Führung durch Willy Wonkas legendäre Schokoladenfabrik bekommen.

Der Ort entpuppt sich schnell als Fiebertraum, der durch die Sets beim Schauen so wirkt, als würde man alle Süßigkeiten der Welt auf einmal in sich reinstopfen. Neben Film-Referenzen für ein älteres Publikum entfaltet sich Charlie und die Schokoladenfabrik als morbide-faszinierendes Seherlebnis.

Auch wenn Roald Dahls Vorlage ein Kinderbuch ist, wirkt Burtons Adaption unter anderem durch die psychotische Darstellung von Johnny Depp als heimlich kinderhassender Willy Wonka manchmal wie ein surrealer Horror-Trip.

Depps Schauspielleistung, die Sets und der spezielle Ton machen aus Burtons Film eine Mischung aus Fantasy-Delirium und verborgenen Horror-Anleihen. Ein pures Vergnügen, das zum ständigen Neuerleben einlädt.

10 Streaming-Geheimtipps Volume 2

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber stellen Max, Matthias und Patrick 10 echte Geheimtipps vor, die sie in den entlegensten Ecken eurer Streaming-Dienste entdeckt haben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier bekommt ihr frische Empfehlungen von herzerwärmender Desktop-RomCom bis zur filmischen Panikattacke bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, Mubi, Arte Mediathek und YouTube.