Heute Abend bei Netflix: Fesselnder Abenteuerfilm, für den ein Marvel-Star 20 Kilo Gewicht verlor und ein anderer sich vor Hunger erbrechen musste

Ein Meeresausflug bei Netflix beweist einmal mehr: Abenteuerfilme sind für die beteiligten Stars oft auch hinter der Kamera eine enorme Herausforderung, die Hunger und Leid erfordern.

Bei Netflix könnt ihr aktuell Im Herzen der See streamen, worin die wahre Geschichte des Walfang-Schiffs Essex aus dem Jahr 1820 nacherzählt wird. Diese Schiffsreise inspirierte später Herman Melville zum Schreiben seines weltberühmten Romans Moby Dick *. Wie schon beim ebenfalls bei Netflix verfügbaren Abenteuerfilm Cast Away mussten auch hier die Stars für den Ozean-Trip eine Extrem-Diät durchleiden.

Bei Netflix streamt der Abenteuerfilm Im Herzen der See – samt ausgehungerter Marvel-Stars

Im Herzen der See einen angriffslustigen weißen Wal zu jagen, ist nur das halbe Abenteuer in Ron Howards Film aus dem Jahr 2015. Nachdem Kapitän George Pollard (Benjamin Walker), sein erster Maat Owen Chase (Chris Hemsworth), der zweite Maat Matthew Joy (Cillian Murphy) und Deckjunge Tom Nickerson (Tom Holland) ihr Schiff verlieren, müssen sie in kleinen Booten wochenlang auf dem offenen Ozean überleben. Und dieser Überlebenskampf gegen das Verhungern sollte sich auch in den Körpern der Schauspieler spiegeln.

Warner Im Herzen der See: Chris Hemsworth & Tom Holland ausgehungert

Um den extremen Nahrungsmangel in einem kleinen Boot im Herzen der See glaubhaft zu verkaufen, war es den Cast-Mitgliedern des Abenteuerfilms lediglich erlaubt, 500 bis 600 Kalorien täglich zu sich zu nehmen.

Chris Hemsworth verlor so fast 20 Kilo Körpergewicht als er sich von 97 Kilogramm auf 79 Kilo herunter hungerte. Er beschrieb die Erfahrung damals als den "physisch und emotional härtesten Dreh meiner Karriere" und als eine Erfahrung, die er nicht noch einmal wiederholen wolle.

Abenteuer-Diät für Im Herzen der See: Tom Hollands Croissant-Diebstahl hatte Konsequenzen

Tom Holland, dessen MCU-Zukunft an der Seite Chris Hemsworth und Co. damals noch in den Sternen stand, durfte als 17-Jähriger für Im Herzen der See nicht ganz so stark auf Diät gesetzt werden. Trotzdem hatten die strengen Ernährungsregeln des Abenteuerfilms auch auf seinen Körper den Effekt, dass er normale Nahrung plötzlich nicht mehr vertrug. Was er bemerkte, als er einmal heimlich Essen stahl:

Gegen Ende der Dreharbeiten und am Ende der Diät hatte ich für lange Zeit keinen Zucker mehr gehabt. [...] Aber eines Tages hatte ich das alles so satt und ich ging zum Catering-Tisch der Crew und stahl ein Croissant. Ich aß es insgeheim, ohne dass jemand davon wusste.

Doch mein Körper sagte: Nein, das muss raus. Und ich erbrach mich über die Bootsreling. Niemand verstand, wie ich mich erbrechen konnte, wenn ich doch gar nichts aß. Ich konnte es am Ende auf meine Seekrankheit schieben und sagen: Natürlich esse ich nichts, ich bin wirklich gut im Diäthalten. Es war hart, aber aus den richtigen Gründen.

