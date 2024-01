Heute Abend bei Netflix: Spannender Gangster-Thriller mit Daniel Craig und Tom Hardy, der die James Bond-Reihe für immer veränderte

Bei Netflix gibt es seit Kurzem einen Film, der entscheidend zum Casting von Daniel Craig als James Bond beitrug. Regie führte Kingsman-Macher Matthew Vaughn.

Ihr sucht heute Abend noch einen Streaming-Tipp, am liebsten mit dem ehemaligen James Bond-Darsteller Daniel Craig? Dann lohnt sich ein Blick auf den Gangster-Thriller Layer Cake, der zum neuen Jahr in den Katalog von Netflix aufgenommen wurde. Der mittlerweile 20 Jahre alte Film katapultierte gleich mehrere Karrieren in die nächste Phase.

Daniel Craig spielt einen Drogenhändler, der genug vom Geschäft hat

Layer Cake basiert auf dem gleichnamigen Roman von J. J. Connolly, in dem ein Drogenhändler aus dem Geschäft aussteigen will – was ihn (naturgemäß) nur noch weiter hineinzieht.

Daniel Craig spielt den nicht näher genannten Protagonisten XXXX, der von seinem Boss statt des Abschieds in die Koks-Rente zwei neue Aufgaben erhält: Er soll dessen entflohene Tochter finden und einen großen Ecstasy-Deal über die Bühne bringen. Hinter beiden Jobs steckt jedoch mehr als zunächst erwartet und so landet XXXX selbst in der Schusslinie.

Sony Layer Cake

Drehbuchautor Connolly entwickelt darauf aufbauend ein breites Ensemble skurriler und/oder gefährlicher Figuren aus dem organisierten Verbrechen (unter anderem Tom Hardy, Colm Meaney und Michael Gambon), die nicht von ungefähr an die Filme von Guy Ritchie erinnern. Matthew Vaughn begann seine Karriere als Produzent von britischen Gangster-Filmen, darunter Bube Dame König GrAs und Snatch. Mit Layer Cake gab er sein Regiedebüt, auf das Der Sternwanderer und irgendwann auch Kingsman: The Secret Service folgten.

Layer Cake verhalf Daniel Craig zum Bond-Casting

Noch größere Wellen schlug der Film jedoch in der Karriere von Hauptdarsteller Daniel Craig. Der Brite war zu diesem Zeitpunkt schon länger vor der Kamera aktiv (unter anderem in Lara Croft: Tomb Raider). Er sprach wie die meisten Kollegen seiner Generation für die Nachfolge von Pierce Brosnan als James Bond vor. Einer seiner Konkurrenten dabei war Henry Cavill (The Witcher).

Einen klaren Favoriten gab es aber nicht. Bis Casino Royale-Regisseur Martin Campbell einen gewissen Gangster-Film sah. 2012 erklärte Campbell bei der Huffington Post :

Keiner von uns, die die Casting-Entscheidung treffen sollten, war sich zu 100 Prozent sicher. Ich brauchte ein paar Tage, um darüber nachzudenken. An diesem Wochenende habe ich Daniels Film Layer Cake gesehen und er hat darin so viel Charme gezeigt, dass ich überzeugt war, dass er die Rolle bekommen sollte.

Layer Cake streamt seit Kurzem im Angebot von Netflix. Außerdem gehört er zum Katalog von Sky/WOW.