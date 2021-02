Heute Abend bei Sat.1: In The Jungle Book schummelt Disney uns ein ganzes Universum unter

Wer im Dschungelbuch-Remake The Jungle Book heute Abend bei Sat.1 in König Louies Affenhöhle genau hinsieht, kann die versteckte Geschichte eines viel größeren Disney-Universums entdecken. Was wird uns hier untergemogelt?

Heute Abend um 20:15 Uhr wird im Fernsehen bei Sat.1 Disneys The Jungle Book gezeigt. Das Remake des Disney-Zeichentrickfilms Das Dschungelbuch entstand noch relativ am Anfang der neuen Offensive von Disney Live Action Remakes. Doch schon hier könnt ihr den augenzwinkernden Verweis auf ein größeres geteiltes Disney-Universum entdecken.

Was hat Aladdins Wunderlampe in The Jungle Book zu suchen, Disney?

Wie unter anderem WhatCulture berichtet, haben ein paar besonders adleräugige Disney-Fans einen Gegenstand in The Jungle Book entdeckt, der eigentlich in einen anderen Disney-Film gehört. Bei Sat.1 und Disney+ könnt ihr das nachprüfen.

Bei Disney+ * könnt ihr alle bisherigen Realfilm-Neuauflagen der Zeichentrickklassiker streamen und dem geheime Disney-Universum selbst auf die Spur kommen.

Als Mogli im Disney-Remake The Jungle Book (nach etwas über einer Stunde Laufzeit) dem Affenkönig Louie in dessen Tempel-Höhle gegenübertritt, findet sich in einem von dessen goldenen Schatz-Haufen auch die Wunderlampe des Dschinni wieder, die wir aus Aladdin kennen.

© Disney Aladdins Wunderlampe in The Jungle Book

Natürlich lässt sich die Wunderlampe in The Jungle Book schlicht als eingestreutes Disney-internes Easter Egg lesen, spannender wird es allerdings, wenn wir uns ihre Platzierung als Andeutung von etwas Größeren anschauen. Könnten die Disney-Remakes in der gleichen Welt spielen? Das Dschungelbuch-Remake ist schließlich nicht die einzige Neuverfilmung, die Querverweise zieht.

Ein geteiltes Universum? Die Disney-Remakes werfen sich die Easter Egg-Bälle zu

The Jungle Book blieb nicht die einzige Disney-Neuverfilmung, die mit Schalk im Nacken auf andere Disney-Filme verwies. Weitere Remakes folgten dem Vorbild. Um euch ein paar Beispiele aus anderen Disney-Neuauflagen zu geben:

Im Remake von Der König der Löwen (2019) gaben Timon und Pumbaa unerwartet eine Gesangs-Nummer aus Die Schöne und das Biest zum Besten.

(2019) gaben Timon und Pumbaa unerwartet eine Gesangs-Nummer aus Die Schöne und das Biest zum Besten. Im neuen Die Schöne und das Biest (2017) trägt Herr von Unruh während der "Sei hier Gast"-Nummer vor einem Agrabah-ähnlichen Palast einen Turban, der an den zwei Jahre später folgenden Aladdin erinnert.

(2017) trägt Herr von Unruh während der "Sei hier Gast"-Nummer vor einem Agrabah-ähnlichen Palast einen Turban, der an den zwei Jahre später folgenden Aladdin erinnert. Beim neuen Aladdin (2019) ist der Eingang zur Wunderhöhle plötzlich kein Tigerkopf mehr sondern ein (König der) Löwen-Kopf und Teppich baut das Cinderella- (aka Disney-) Schloss aus Sand.

(2019) ist der Eingang zur Wunderhöhle plötzlich kein Tigerkopf mehr sondern ein (König der) Löwen-Kopf und Teppich baut das Cinderella- (aka Disney-) Schloss aus Sand. Zum Cinderella -Remake (2015) wird diskutiert, ob sich nicht Tiana aus Küss den Frosch im Hintergrund tummelt.

-Remake (2015) wird diskutiert, ob sich nicht Tiana aus Küss den Frosch im Hintergrund tummelt. Im Dumbo-Remake (2019) fährt Michael Keatons Vandevere ein rotes Auto, das dem von Cruella De Vil aus 101 Dalmatiner entspricht (mal sehen, ob es im gerade im Dreh befindlichen Cruella-Remake wieder um die Ecke kommt).

© Disney Weitere Disney-Querverweise in Die Schöne und das Biest & Cinderella

Mit der Beteiligung an großen Franchise-Universen kennt The Jungle Book-Regisseur Jon Favreau sich allemal aus. Schließlich hält er gerade die Zügel der Star Wars-Serie The Mandalorian in der Hand und spielte im MCU als Happy Hogan und Iron Man-Regisseur eine nicht unbedeutende Rolle.



Schon vor The Jungle Book: Querverweise sind nichts Neues bei Disney

Vielleicht hat sich Disney für seine Remake-Welle auch ein Beispiel am aufgekauften Animationsstudio Pixar genommen. Die ständigen Querverweise in Pixar-Filmen sind legendär. Hierzu kursiert seit Jahren die Theorie, dass alle Filme im gleichen Universum spielen. Streben das nach Pixar nun auch alle Disney-Klassiker-Remakes an?

In seinen Werken hatte Disney natürlich schon früher Referenzen zwischen den animierten Filmen eingebaut: zum Beispiel, wenn in Aladdin dank etwas Dschinni-Magie Pinocchio vorbeischaute oder Fans davon überzeugt waren, dass Elsa aus die Eiskönigin Tarzans Schwester ist.

© Disney Frühe Disney-Querverweise in Aladdin

Diese witzigen Verweise werden in den Disney-Live-Action-Remakes nun verstärkt vorgeführt. Abzuwarten bleibt, ob der Konzern es bei deren Easter Egg-Status bewenden lässt, oder ob die Filme irgendwann noch offensichtlicher zu einem geteilten Universum zusammenstrickt werden. Momentan ist es nur in Andeutungen vorhanden.

Mal sehen, ob zum Beispiel in der geplanten Dschungelbuch-Fortsetzung namens The Jungle Book 2 eine weitere Anspielung auf Aladdin 2 folgt. Ob eine stärkere Verknüpfung der einzelnen Disney-Geschichten in den Remakes tatsächlich wünschenswert wäre, darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr MOVIEPILOT. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr nach The Jungle Book ein großes Disney-Universum zwischen den Remakes wachsen sehen?