Heute bringt ProSieben endlich den großen Sonntags-Blockbuster zurück – und vermasselt es direkt

Nach einer längeren Auszeit strahlt ProSieben am Sonntagabend doch mal wieder einen großen Blockbuster aus. Leider ist es die geschnittene Fassung eines Superhelden-Krachers.

Letztes Jahr endete auf ProSieben eine Ära. Ab September 2022 strahlte der Sender keine Blockbuster am Sonntag zur Primetime mehr aus. Stattdessen wurden Shows oder Sport-Übertragungen gesendet, was quotentechnisch nur bedingt erfolgreich war. Ab dem 19. Februar bringt ProSieben das beliebte Show-Format Wer stiehlt mir die Show? mit Joko Winterscheidt am Sonntagabend.

Davor feiert der Sonntags-Blockbuster diese Woche ein Comeback – das jedoch mit einem negativen Beigeschmack zelebriert wird.

Comeback von Sonntags-Blockbuster auf ProSieben mit geschnittenem Deadpool 2

Um 20:15 Uhr strahlt ProSieben am 5. Februar Deadpool 2 aus. Für Marvel-Fans eigentlich ein Grund zur Freude, denn der (Anti-)Superhelden-Kracher mit Ryan Reynolds versprüht viel schwarzen Humor und derbe Action.

Wolverine in Deadpool 2? Easter Eggs und Geheimnisse in Deadpool 2

Zur Primetime auf ProSieben wird Deadpool 2 aber zwangsläufig nur in einer geschnittenen Fassung gezeigt. Da der FSK 16-Film vor 22 Uhr läuft, darf der Sender nur eine zensierte FSK 12-Version zeigen. Wie auf Schnittberichte zu sehen ist, fehlen dem heftigen Marvel-Spektakel dadurch über drei Minuten an Gewalteinlagen.

Die Freude über das Comeback des Sonntags-Blockbusters auf ProSieben hält also nur kurz an. In der geschnittenen Fassung geht auf jeden Fall ein großer Reiz von Deadpool 2 verloren. Bei Disney+ könnt ihr den Marvel-Knaller ungeschnitten im Abo streamen. *

Nach Teil 2 geht es nächstes Jahr im Kino mit dem frechen Antihelden weiter. Deadpool 3 bringt Hugh Jackman als Wolverine zurück und startet am 6. November 2024 bei uns auf der großen Leinwand.

