Heute erstmals im TV: Ein großartiger Sci-Fi-Blockbuster, der so kompliziert ist, dass ihr ihn auch beim 10. Mal nicht verstehen werdet

Sci-Fi-Fans dürfen die TV-Premiere heute nicht verpassen. Zum ersten Mal läuft der einzigartigste Genre-Blockbuster der letzten Jahre im Fernsehen. Und seine Story verwirrt noch immer.

Im TV: Christopher Nolans Sci-Fi-Kracher Tenet ist einzigartig verwirrend

Tenet ist ein Brocken, selbst für die Verhältnisse seines Meisterregisseurs Christopher Nolan (Inception). Die Handlung läuft simultan vorwärts und rückwärts ab, Situationen münden in zwei verschiedene Konsequenzen in der Zeit.Zeitreisende begegnen sich selbst. Aber man muss ihn gesehen haben. Heute läuft er zum ersten Mal im deutschen Free-TV.

Im Herzen von Tenet steckt ein handelsüblicher Agententhriller: Der Protagonist (John David Washington) erfährt durch ein Artefakt von dem Plot des russischen Oligarchen Sator (Kenneth Branagh), der die Welt vernichten zu wollen scheint. Mitsamt seinem Kollegen Neil (Robert Pattinson) macht er sich daran, den vermeintlich Wahnsinnigen zu stoppen.

Aber die Artefakte sind nur Zeichen für ein viel gewaltigeres Mysterium. Sator kommuniziert mit der Zukunft und verfügt über Technologie, die den Fluss der Zeit umkehren kann. Der Protagonist und Neil werden in einen unfassbaren Krieg der Zukunft gegen die Gegenwart hineingezogen. Dabei begegnen sich Figuren, die in entgegengesetzten Richtungen durch die Zeit reisen. Auch nach mehrmaligem Schauen ist Tenet immer noch ein Film, der extrem verwirrt. Hier lest ihr unsere ausführliche Erklärung zu Tenet.

Wann läuft Tenet im TV?

Tenet läuft am heutigen Sonntag, den 23. Juli 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1.25 Uhr nachholen. Vor der Kamera ist neben Washington, Patterson und Branagh unter anderem Elizabeth Debicki (Guardians of the Galaxy Vol. 3) zu sehen.

