Heute erstmals im TV: Letzter Film der größten Fantasy-Reihe – das Ende werden wir niemals erfahren

Harry Potter lief bereits kürzlich im TV, mit dem Spin-off geht das Fantasy-Franchise weiter. Erstmals ist der vorerst letzte Teil im Fernsehen zu sehen und beschert euch bildgewaltige Zauberduelle.

Passend zur Weihnachtszeit lief bereits die Harry Potter-Reihe im TV und tummelt sich aktuell in den Streaming-Charts mehrere Anbieter. Im neuen Jahr erwartet euch dann der letzte Teil der erfolgreichen Spin-off-Reihe Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse. Die Free-TV-Premiere verrät noch mehr über den Schulleiter von Hogwarts, doch wie die ganze Geschichte ausgeht, werden wir wohl nicht erfahren.



Große Free-TV-Premiere: Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

Im dritten Teil beauftragt Albus Dumbledore (Jude Law) den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne), den bösen Zauberer Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) aufzuhalten. Albus selbst kann sich auf Grund eines Blutschwurs nicht dem direkten Duell stellen, so liegt es an Newt und seinen magischen Tieren eine unerschrockene Truppe zusammenzustellen. Denn wenn sie Grindelwald nicht rechtzeitig aufhalten, droht ein Krieg mit der Muggelwelt.

Fans und Kritiker:innen sind gespalten, wenn es um den vorerst letzten Teil der Fantasy-Reihe geht. Auf Rotten Tomatoes kann Dumbledores Geheimnisse gerade einmal 46 Prozent Zustimmung erhalten, während die Fans großzügige 83 Prozent vergeben. Dort heißt es: "Er ist etwas lang und die Effekte mögen besser sein als die Geschichte, aber für Fans des Franchise ist dies eine ziemlich fantastische Fortsetzung."

Phantastische Tierwesen wird wohl nicht fortgesetzt werden

Der erste Teil spielte satte 812 Millionen US-Dollar ein und war somit ein voller Erfolg. Doch die nächsten beiden Fortsetzungen ließen die Einnahmen stetig sinken. Deshalb entschloss sich Warner dazu, der Reihe ein vorzeitiges Ende zu bereiten, denn eigentlich waren von vornherein fünf Teile geplant gewesen, die den erzählten Zeitraum 1925 bis 1945 in der Wizarding World abdecken sollten.

In Stein scheint die Entscheidung zwar nicht gemeißelt zu sein, doch laut Aussagen von Eddie Redmayne und Regisseur David Yates sieht es aktuell nicht danach aus, als würde die Reihe in nächster Zeit weitererzählt werden. Stattdessen scheint sich alles auf die geplante Harry Potter Serie zu konzentrieren.

Über die Besetzung wird bereits heiß diskutiert, denn der Cast soll vor allem alterstechnisch verjüngt werden und so näher an die Buchvorlage rücken. Außerdem soll er deutlich diverser besetzt werden. Da die Hautfarbe in den Büchern meist nicht genannt wird, steht dem nichts im Wege. Einen Anfang könnte Paapa Essiedu machen, der als Snape-Darsteller aktuell hochgehandelt wird. Doch bis es so weit ist, könnt ihr euch erstmal auf die Free-TV-Premiere von Phantastische Tierwesen 3 freuen.

Wann läuft Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse im TV?

Wer nach einem durchzechten Jahreswechsel etwas Erholung braucht, findet mit Phantastische Tierwesen den perfekten Fantasy-Film für einen gemütlichen Fernsehabend. Die Fee-TV-Premiere gibt es am heutigen Mittwoch, am 01. Januar um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Die Wiederholung läuft in der Nacht auf den 02. Januar um 01:15 Uhr. Alternativ könnt ihr Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse auch auf Netflix streamen.