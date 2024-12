Nicht nur Snape: Harry Potter-Serie verändert wohl mehrere Figuren stark – und macht sie damit buchgetreuer

Die Harry Potter-Serie von HBO ist als Neuverfilmung der Bücher von J.K. Rowling gerade in Planung. Eine erwartete Änderung rückt jetzt schon große Teile der Besetzung in ein neues Licht.

Mit den ersten Casting-Gerüchten zu Dumbledore, Snape, Hagrid und McGonagall sollte mittlerweile jedem Hogwarts-Fan klar sein: Die Harry Potter Serie geht in eine entscheidende Phase. Aktuell wird hinter den Kulissen über die Besetzung entschieden und viele fragen sich, wie sehr die Serie sich von den Filmen unterscheiden wird. Eine spannende Änderung scheint sich jetzt schon abzuzeichnen: Mehrere Harry Potter-Figuren dürften in der Serie deutlich jünger daherkommen.



Harry Potter-Serie verjüngt wohl Snape, Sirius, Lupin und Harrys Eltern

Sich heute einen anderen als Alan Rickman als Professor Snape in den Fantasy-Filmen vorzustellen, ist fast unmöglich. Der britische Star trat in der ikonischen Rolle erstmals 2001 in Harry Potter und der Stein der Weisen auf und war die Traumbesetzung von Autorin J.K. Rowling. Mit damals schon Mitte 50 war Rickman allerdings eigentlich 20 Jahre älter als in der Buchvorlage beschrieben. Entsprechend wurden auch andere Rollen beim Alter etwas nach oben angepasst. Denn wie wir später erfahren, ging Harrys unbeliebtester Lehrer mit seinen Eltern Lilly und James sowie den restlichen Rumtreibern Sirius Black, Remus Lupin und Peter Pettigrew zur Schule.



Alles, was wir zur Harry Potter-Serie bereits wissen, deutet darauf hin, dass Showrunnerin Francesca Gardiner und Regisseur Mark Mylod sich im Remake der Zauberergeschichte eng an die detaillierte Buchvorlage halten werden. Dass beispielsweise der von den Filmen ausgelassene Poltergeist Peeves in der Serie dabei sein wird, verrieten sie bereits. Das spricht dafür, dass auch Harrys Eltern-Generation dieses Mal buchgetreuer besetzt wird: nämlich Anfang/Mitte 30. Selbst wenn der aktuell gemunkelte Snape-Favorit Paapa Essiedu die Rolle am Ende nicht ergattert, liefert das Alter des Schauspielers einen entscheidenden Hinweis: Er ist 34.

Wie alt waren Snape und Co. in den Harry Potter-Büchern wirklich?

Durch die Grabsteine von Lily und James Potter, die Harry und Hermine im siebenten Buch Harry Potter und die Heiligtümer des Todes * in Godric's Hollow besuchen, erhält die Zaubererwelt in den Romanen eine klare Timeline -Einordnung: Der erste Teil beginnt 1991, das letzte Buch endet 1998. Darüber hinaus verriet Rowling immer freigiebig Geburts- und Todesdaten, sodass wir das wahre Alter des Harry Potter-Personals in vielen Fällen genau kennen. Hier ein paar Beispiele von Personen, die von der Serie entsprechend verjüngt werden dürften:

Severus Snape war in Harrys 1. Jahr in Hogwarts 31 Jahre alt und starb mit 38 durch Voldemorts Hand (Alan Rickman war zu Beginn 54)

war in Harrys 1. Jahr in Hogwarts und starb mit 38 durch Voldemorts Hand (Alan Rickman war zu Beginn 54) Sirius Black trat mit 34 Jahren in Teil 3 in Harrys Leben und starb mit 36 (Gary Oldman war bei seinem ersten Potter-Dreh 46)

trat mit in Teil 3 in Harrys Leben und starb mit 36 (Gary Oldman war bei seinem ersten Potter-Dreh 46) Remus Lupin war 33 Jahre , als er in begann, Verteidigung gegen die Dunklen Künste zu unterrichten und starb in der Schlacht von Hogwarts mit 38 (David Thewlis drehte seine ersten Harry Potter-Auftritt mit 39)

war , als er in begann, Verteidigung gegen die Dunklen Künste zu unterrichten und starb in der Schlacht von Hogwarts mit 38 (David Thewlis drehte seine ersten Harry Potter-Auftritt mit 39) Peter Pettigrew bewegte sich zu seiner Einführung ebenfalls im Alter von 33/34 und starb mit 37/38 (Timothy Spall war beim Filmdreh für Teil 3 schon 45)

bewegte sich zu seiner Einführung ebenfalls im Alter von und starb mit 37/38 (Timothy Spall war beim Filmdreh für Teil 3 schon 45) James und Lily Potter bekamen Baby Harry schon in jungen Jahren: Sie waren beide 21, als sie von Voldemort ermordet wurden (Adrian Rawlins und Geraldine Somerville drehten Teil 1 mit 42 und 33 Jahren)



Aus dem Schema fallen bei dieser Rechnung natürlich Hexen und Zauberer, für die besondere Regeln gelten: Albus Dumbledore ist bei Harrys Schulantritt beispielsweise bereits 110 Jahre alt (was für eine realistische Besetzung ein Hindernis wäre). Und auch Wildhüter Hagrid zählt in Harrys erstem Hogwarts-Jahr schon 63 Jahre, wirkt durch sein Riesen-Blut aber jünger.

