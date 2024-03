Heute gibt's keine neue The Rookie-Folge – aber die beste Nathan Fillion-Serie ist komplett bei Disney+

The Rookie-Fans müssen diese Woche noch einmal ohne neue Folgen von Staffel 6 auskommen. Als Ersatz lohnt sich aber ein Blick auf Nathan Fillions bestbewertete Serie.

The Rookie legt aktuell bei Sky/WOW * eine Ausstrahlungs-Pause ein. Bevor der Polizeialltag von John Nolan und Co. in Kürze wieder aufgenommen wird, müssen Fans sich ihre Dosis Nathan Fillion also anderswo holen. Wie gut, dass alle 14 Folgen seiner besten Serie ebenfalls komplett im Stream verfügbar sind.

Vom Gesetzeshüter zum Gesetzesbrecher: Nathan Fillions beste Serie heißt Firefly

Nathan Fillions aktuelle Serie The Rookie ist ohne Frage beliebt: Bei Moviepilot erreicht die Krimiserie eine Durchschnittsbewertung von 7.3, liegt dabei aber noch hinter Castle (7.7) und vor allem hinter dem unangefochtenen Serien-Sieger in seiner Filmografie: Firefly - Aufbruch der Serenity mit einer 8.5-Wertung.

Firefly ist eine Serie, die man gesehen haben muss. Nicht nur als Sci-Fi-, sondern auch als Nathan Fillion-Fan. Sie machte den Space-Western lange vor The Mandalorian populär und schenkte uns 2002 eine Schmuggler-Crew, die mit ihrem Raumschiff fremde Planeten bereist. Angeführt wird die Außenseiter-Truppe von Captain Mal Reynolds (Fillion), der im Gegensatz zu The Rookie auf der anderen Seite des Gesetzes steht, aber als Kriegsveteran trotzdem viel Moral mit in den überzeugend aufgefächerten Kosmos bringt.

Fox/Disney Nathan Fillion in Firefly

In 14 Folgen besticht die Sci-Fi-Serie von Joss Whedon (The Avengers, Buffy) mit ihrem gelungenen Mix aus Spannung und Witz, der nicht zuletzt auf Nathan Fillions Schultern ruht. Als Captain des Raumschiffs Serenity gibt er die ideale Führungsfigur ab: Einen Draufgänger mit Herz, der traumatische Erfahrungen hinter sich hat und sich daraufhin von einer legalen Laufbahn abwendete, aber für seine Crew alles tun würde.

Ein Anfänger ist Nathan Fillion in Firefly zwar nicht, trotzdem hält die zu Unrecht nach 1 Staffel abgesetzte (und trotzdem lohnenswerte) Serie viel für The Rookie-Fans bereit. Denn auch hier fügen sich einzelne Episoden-Abenteuer auf fremden Planeten zu einer größeren Erzählung zusammen, die uns immer mehr über die liebenswerten Figuren beibringt. Das hat die Serien-Bestbewertung auf jeden Fall verdient. Oder wie es in der Firefly-Liebeserklärung eines Moviepilot-Users heißt: "Nathan Fillion ist die coolste Sau unter der Sonne!"

Wann kommt die nächste Folge von The Rookie Staffel 6?

Nächste Woche hat die Wartezeit auf die The Rookie-Rückkehr dann endlich ein Ende: Am Mittwoch, dem 27. März 2024 wird bei WOW/Sky die 4. Folge der 6. Staffel The Rookie veröffentlicht – wie gewohnt einen Tag nach der US-Ausstrahlung.

Episode 4 von The Rookie trägt den Titel "Training Day" und lässt Officer Aaron Thorsen (Tru Valentino) nach seinem Angriff erstmals wieder zurückkehren. Doch ist er schon bereit, wieder zu arbeiten? Und hat ein neuer Mordfall etwas mit dem Pentagramm-Killer zu tun?

