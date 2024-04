Heute im TV: 320 Millionen Dollar teurer Abenteuerfilm, auf dessen Fortsetzung wir noch immer warten

In einem bildgewaltigen Action-Spektakel trifft Abenteuer auf Fantasy. Der vorerst letzte Teil einer beliebten Reihe läuft heute im TV, doch es könnte zukünftig weitergehen.

Nachdem sich 15 Jahre lang kein großes Studio mehr an das Piraten-Genre gewagt hatte, brachte Fluch der Karibik 2003 einen unerwarteten Erfolg ein und baute ein 4,5 Milliarden schweres Franchise auf. Heute läuft mit Pirates of the Caribbean: Salazars Rache der vorerst letzte Teil der gigantischen Reihe im TV.

Darum geht es im Piratenabenteuer Fluch der Karibik 5

Geisterkapitän Captain Salazar (Javier Bardem) und seine Crew entkommen den Untiefen des Bermudadreiecks und haben es auf alle Piraten der sieben Weltmeere abgesehen, allen voran Jack Sparrow (Johnny Depp). Mit dem Chaospiraten hat Salazar noch eine Rechnung offen. Jack muss gemeinsam mit alten und neuen Freunden auf die Suche nach dem Dreizack des Poseidon gehen, denn nur der kann Salazar aufhalten.

Disney Javier Bardem in Fluch der Karibik 5

Fluch der Karibik 5: Das Ende vor dem Neuanfang?

Nach dem dritten Fluch der Karibik-Teil ging der Reihe langsam der Elan aus, was auch die abnehmenden Bewertungen auf Rotten Tomatoes und in unserer Community zeigen. Auch Disney investierte weniger Geld ins Franchise. Mit 230 Millionen US-Dollar lag das geplante Budget nur leicht über dem von Fluch der Karibik 2. Letztendlich soll der Film, laut Daily Mail , sein Budget kräftig überzogen haben und lag am Ende bei 320 Millionen Dollar.

Trotzdem wollte man die Reihe weiterführen, wie die Post-Credit-Szene in Teil 5 andeutet. Doch nach sieben Jahren Planungs-Chaos ist nach wie vor nichts sicher. Nach dem Hin und Her, ob Johnny Depp noch einmal zur Reihe zurückkehren würde, war zwischenzeitlich auch von einem komplett neuen Film mit Margot Robbie die Rede. Die letzten Aussagen von Produzent Jerry Bruckheimer deuten jetzt auf ein Reboot hin.

Wann läuft Fluch der Karibik 5 im TV?

RTL zeigt am heutigen Sonntag, dem 28. April 2024 um 20:15 Uhr den letzten Teil der Fluch der Karibik-Reihe. Eine Wiederholung läuft am 1. Mai um 14:20 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr Pirates of the Caribbean: Salazars Rache auf Disney+ streamen.

