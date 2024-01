Heute im TV: 4 Stunden absoluter Fantasy-Kult, der in nur 3 Monaten fortgesetzt wird

Bei ZDFneo läuft am Dienstagabend ein Fantasy-Doppel, aus dem längst ein größeres Franchise geworden ist. Der neue Teil der kultigen Reihe startet Ende März 2024 im Kino.

Aus der Popkultur ist Ghostbusters - Die Geisterjäger heute schon nicht mehr wegzudenken. 1984 schuf Regisseur Ivan Reitman mit der Star-Power von Darstellern wie Bill Murray oder Dan Aykroyd einen herrlich unterhaltsamen Mix aus Fantasy, Sci-Fi und Comedy, der Kult wurde. Den ersten Teil sowie das Sequel Ghostbusters 2 könnt ihr am Dienstag im TV schauen. Die neue Fortsetzung startet dann in wenigen Monaten in den Kinos.

Fantasy-Kult im TV: Darum geht es in Ghostbusters

Im ersten Teil der Reihe lernen wir die drei Wissenschaftler Peter Venkman (Bill Murray), Raymond Stantz (Dan Aykroyd) und Egon Spengler (Harold Ramis) kennen, die paranormalen Phänomenen nachgehen, nachdem sie ihre Jobs verloren haben. In Ghostbusters 1 bekommen es die Geisterjäger mit der Gottheit Gozor zu tun, die die Erde zerstören will.

In Ghostbusters 2 wurde dem Trio nach dem Chaos aus Teil 1 die Geisterjäger-Lizenz entzogen. Bald werden sie jedoch wieder aus ihren normalen, öden Berufen gerissen, als eine neue Gefahr New York heimsucht.

Neue Ghostbusters-Fortsetzung startet Ende März 2024 im Kino

Am 28. März 2024 startet Ghostbusters: Frozen Empire bei uns in den Kinos. Der neue Teil schließt an das Ghostbusters-Reboot Ghostbusters: Legacy von 2021 an und erzählt die Geschichte der Nachwuchs-Geisterjäger um Grooberson (Paul Rudd) weiter. Diesmal wird New York von einem mysteriösen Eishauch ergriffen, der Menschen zu Statuen gefriert.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Ghostbusters: Frozen Empire schauen:

Ghostbusters: Frozen Empire - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Wann laufen die ersten beiden Ghostbusters-Teile im TV?

ZDFneo strahlt Ghostbusters 1 am 2. Januar 2024 um 20:15 Uhr aus. Ghostbusters II folgt direkt im Anschluss ab 21:50 Uhr. Alternativ könnt ihr beide Fantasy-Blockbuster zum Beispiel bei Skys Streaming-Dienst WOW in der Flat * schauen.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon und Co.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein eiskalter Killer, eine Schlange im Bett und eine Alien-Invasion, bei der kaum ein Wort gesprochen wird. Sogar die Highschool-Version von Fight Club hat es unter die 10 besten Streaming-Filme 2023 geschafft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.