Heute im TV: 6 Stunden Sci-Fi-Marathon, der direkt mit einem der größten Kultfilme überhaupt startet

Einer der beliebtesten Sci-Fi-Filme der 80er Jahre läuft heute im TV. Im Anschluss folgen zwei weitere Teile, die die Trilogie komplett machen, doch es könnte bald eine Fortsetzung geben.

Heute Abend erwartet euch eine der beliebtesten Sci-Fi-Kultreihen aller Zeiten im TV. Die Zurück in die Zukunft-Trilogie kombiniert Humor mit spannenden Zeitreise-Abenteuern. Zwischen 1885 und 1990 wurden die drei Filme von Regisseur Robert Zemeckis in den Kinos ausgestrahlt und konnten insgesamt fast eine Milliarde US-Dollar einspielen .



Darum geht es in den drei Teilen der 80er Jahre Kultfilme Zurück in die Zukunft

In der Zurück in der Zukunft-Trilogie reisen Marty McFly (Michael J. Fox) und der exzentrische Wissenschaftler Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd) durch die Zeit. Im ersten Teil gelangt der Teenager Marty versehentlich ins Jahr 1955, wo er seine Eltern verkuppeln muss, um seine eigene Existenz zu sichern. Im zweiten Teil geht es dann für das Duo in die Zukunft ins Jahr 2015. Ihre Mission hat zwar Erfolg, doch auch weitreichende Folgen auf verschiedenen Zeitebenen.

United International Pictures Doc Brown (Christopher Lloyd) und Marty McFly (Michael J. Fox)

Im dritten Teil geht es in den Wilden Westen ins Jahr 1885. Dort entdeckt Marty den Grabstein von Doc und weiß, dass sein Ende naht. Um seinen Freund zu retten, muss er ihn rechtzeitig zurück in die Zukunft bringen. Doch Kraftstoffmangel, feindliche Ureinwohner und die rauen Sitten des Wilden Westens machen die Rettung schwierig.

Zurück in die Zukunft könnte mit Hommage weitergehen

Manche Klassiker sind nach wie vor so gut, dass wir keine Fortsetzung oder ein Remake gebrauchen können. Dazu gehört auch Zurück in die Zukunft. Doch Gerüchten zufolge könnte Regisseur J.J. Abrams eine Wiederbelebung des Sci-Fi-Klassikers anstreben. Wie der verlässliche Hollywood-Insider Daniel Richtman verrät, soll es sich nicht um einen Reboot oder ein Remake handeln, sondern um eine Hommage an die Originaltrilogie von Robert Zemeckis.

Mit dem Projekt wird Warner Bros. in Verbindung gebracht und auch Dune-Star Timothée Chalamet, der bereits in großen Filme des Studios mitgewirkt hat. Die Gerüchte klingen also plausibel, offiziell bestätigt ist bislang jedoch nichts.

Wann läuft die Zurück in die Zukunft-Reihe im TV?

Die 80er Jahre Kult-Reihe startet am heutigen Donnerstag, dem 30. Mai um 20:15 Uhr auf ZDFneo. Direkt im Anschluss läuft Teil 2 um 22:00 Uhr und Teil 3 um 23:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt alle drei Teile von Zurück in die Zukunft bei Amazon Prime Video im Abo streamen.

