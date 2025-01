Heute im TV: 98 Minuten Western-Unterhaltung mit 2 Legenden, die zum letzten Mal zusammenarbeiten

Heute läuft ein Western im TV, für den zwei echte Filmlegenden nach einer ganzen Weile endlich mal wieder zusammengearbeitet haben – wenn auch zum letzten Mal.

Ein schlagkräftigeres Duo als Bud Spencer und Terence Hill hat die Welt wohl nie gesehen. Auf ihre alten Tage haben sich die beiden Haudegen nach längerer Pause noch einmal für Die Troublemaker zusammengetan und genau diesen Klamauk-Italowestern könnt ihr euch heute im TV zu Gemüte führen.

Worum geht's in Die Troublemaker, dem TV-Tipp mit Bud Spencer und Terence Hill?

Die beiden Brüder Travis und Moses haben sich ewig nicht gesehen und können sich eigentlich auch nicht ausstehen. Aber die alte Mutter der zwei Taugenichtse will sie zu sich nach Hause locken und behauptet, der Vater der Brüder hätte einen wertvollen Schatz für sie hinterlassen. Außerdem ist es im Wilden Westen auch noch kurz vor Weihnachten.



Aber Moses, der sich als Kopfgeldjäger durchschlägt und eine schier unüberschaubare Zahl an Kindern durchfüttern muss, denkt nicht im Entferntesten daran, sich bei seiner Familie blicken zu lassen, mit der er nichts mehr zu tun haben will. Der Berufsspieler Travis wittert hingegen direkt fette Beute und will seinen Bruder davon überzeugen, mit zu seiner Mutter zu kommen.

Die Troublemaker bildet einen würdigen Abschluss für das Klamauk-, Western- und Haudrauf-Duo der Extraklasse

Bud Spencer und Terence Hill haben gemeinsam unfassbar viele Filme gedreht. Manche besser, manche schlechter, aber unterhaltsam sind sie alle gewesen. Da spielt das Genre keine Rolle, auch wenn wirklich viele Western dabei waren, die sich durchaus sehen lassen können.

Nachdem sie zehn Jahre lang kein gemeinsames Projekt mehr realisierten, kamen die beiden Streithähne für Die Troublemaker noch ein letztes Mal zusammen. 1994 gedreht, merkt man den beiden Legenden im Vergleich zu früheren Filmen natürlich das gestiegene Alter an, aber das tut dem Spaß keinen Abbruch.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Die Troublemaker?

Nitro strahlt den Western mit Bud Spencer und Terence Hill am heutigen Dienstag, den 21. Januar ab 20:15 Uhr aus. Am Mittwoch gibt es um 22:15 Uhr eine Wiederholung.

Im Stream könnt ihr euch den Film aber selbstverständlich auch anschauen. Das geht beispielsweise bei MagentaTV oder Apple TV.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.