Heute im TV: Action-Kracher war zuerst ein Tarantino-Fake, dann wurde er wirklich gedreht und jetzt ist er ein Kult-Film

Es ging mit Fake-Trailern los. Heute existieren gleich vier Filme, die auf Tarantinos Grindhouse basieren. Einer davon läuft heute im TV.

Ein gemeinsames Projekt von Quentin Tarantino und Robert Rodriguez erweist sich mehr und mehr als Goldgrube für erfolgreiche Genre-Filme. Heute läuft Machete im TV, der auf einen Fake-Trailer zurückgeht – und damit ist er nicht alleine.

Worum geht es im komplett bizarren Machete?

Der ehemalige Cop Machete (Danny Trejo) erhält den Auftrag, Senator McLaughlin (Robert De Niro) zu ermorden, der mit einer üblen Kampagne gegen illegale Einwanderer Wählerstimmen sammelt. Bevor Machete den Demagogen zur Strecke bringen kann, wird er von seinen Auftraggebern hintergangen und übel zugerichtet.

Allerdings haben die Feinde sich mit dem falschen Mann angelegt: Mithilfe seines Schrotflinten schwingenden Bruders (Cheech Marin), der inzwischen Geistlicher geworden ist, und einer Gruppe illegaler Einwanderer übt Machete blutige Rache an McLaughlin und seinen Schergen.

Ohne Grindhouse von Quentin Tarantino würde Machete nicht existieren

Im Jahr 2007 veröffentlichten Robert Rodriguez und Quentin Tarantino ihre gemeinsame Hommage an den B-Film der 60er und 70er-Jahre: Grindhouse. Tarantino drehte Death Proof - Todsicher und Rodriguez Planet Terror. Die beiden Filme liefen, so war es vorgesehen, in einigen Kinos direkt nacheinander. Zum Grindhouse-Pogramm gehörten zudem einige Fake-Trailer, die von renommierten Genre-Regisseuren wie Rob Zombie, Eli Roth und Edgar Wright gedreht wurden.

Aus bislang dreien dieser Trailer sind heute echte Filme entstanden und Machete war im Jahr 2010 der erste. Es folgte Hobo with a Shotgun im Jahr 2011. Dieses Jahr geht es weiter mit dem Feiertags-Slasher Thanksgiving, den Eli Roth in einen Langfilm verwandelte. Machete war sogar so beliebt, dass er eine Fortsetzung erhielt: Machete Kills im Jahr 2013. Ein dritter Teil ist mit Machete Kills Again... In Space! zumindest angekündigt.

Wann und wo läuft Machete im TV?

ProSieben zeigt Machete in der Nacht von Freitag auf Samstag um 1.25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, aber ihr könnt Machete unter anderem bei Amazon leihen.

