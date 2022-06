Heute im TV: Bildgewaltige & brutale Fantasy-Action, die mehrere Kontroversen ausgelöst hat

Der Fantasy-Kracher 300 hat viele Fans, sorgte aber zum Kinostart für diverse hitzige Debatten. Heute läuft das Action-Epos von Zack Snyder im TV.

Zack Snyders blutiges Fantasy-Spektakel 300 hat viele Fans. Beifall fand insbesondere der stark der Comic-Vorlage von Frank Miller und Lynn Varley nachempfundene,

einzigartig bombastische Look. Und dennoch löste der Action-Kracher bei Erscheinen gleich mehrere Entrüstungsstürme aus.

Zack Snyders Fantasy-Action 300 sorgte bei Kinostart für Empörung

Die waren ideologischer und politischer Art. Der Film zeichnet den Feldzug der kriegerischen Spartaner unter Leonidas (Gerard Butler) gegen die persischen Aggressoren und ihren König Xerxes (Rodrigo Santoro) nach. Neben der historischen Ungenauigkeit wurde dabei die Darstellung von der Griechen und ihrer Gegner kritisiert.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu 300 an:

300 - Trailer (Deutsch) HD

Vielen zogen dabei Parallelen zwischen dem filmischen Porträt des spartanischen Kämpfer-Kodex und faschistischen Ideologien. Die New York Post beschrieb den Film als einen Traum für "Adolfs Jungs", Slate hielt ihn für eine Verquickung von "Rassenfantasien und nationalistische[n] Mythen".

Daran angrenzend verbot der Iran den Film aufgrund seiner Darstellung der persischen Kultur (via realclearpolitics.com ). Auch viele westliche Medien kritisierten deren Abbildung als "dekadent, sexuell unzüchtig und böse im Gegensatz zu den edlen Griechen" (via The Guardian ). Einige iranische Menschen sahen im Film gar einen Akt der Kriegsvorbereitung gegen den Iran (via Time ).

Wann kommt der Fantasy-Kracher 300 von Zack Snyder im TV?

Ob diese Einschätzung den Tatsachen entspricht, muss jede:r Zuschauende für sich selbst entscheiden. 300 ist mit Sicherheit weit von der historischen Wahrheit entfernt. Ob sich Snyder damithat, ist eine andere Frage.

300 läuft am heutigen Freitag um 22.55 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 3.40 Uhr nachholen. Er hat ohne Werbung eine Laufzeit von 117 Minuten.

Was haltet ihr von 300?