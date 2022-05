Heute im TV: Bizarre Arnold Schwarzenegger-Fantasy, die nach 37 Jahren neu aufgelegt werden soll

Heute Abend läuft ein skurriler Fantasy-Flop mit Arnold Schwarzenegger im TV. Fast 40 Jahre später soll die Kriegerinnen-Story mit einem zweiten Film ins Kino kommen.

Arnold Schwarzenegger hat in seiner Karriere viele grandiose Rollen gespielt. Conan, der Barbar oder Terminator sind absolute Meilensteine. Red Sonja ist davon so weit entfernt wie es geht. Der Schauspieler selbst hält den bizarren Fantasy-Flop von 1985 für seinen schlechtesten Film. Dennoch soll er nach fast vier Jahrzehnten neu aufgelegt werden.

Arnold Schwarzeneggers größter Fantasy-Flop soll schon bald ein Reboot bekommen

Red Sonja ist im Grunde ein inoffizielles Spin-off der Conan-Filme. Dort schwört die junge Kriegerin Sonja (Brigitte Nielsen) der brutalen Königin Gedren (Sandahl Bergman) Rache für ihre grausamen Taten. Auf der Suche nach einem magischen Talisman trifft sie den Kämpfer Kalidor (Schwarzenegger), weist seine Unterstützung aber zunächst zurück.

Schaut euch hier englischen den Trailer zu Red Sonja an:

Red Sonja -1985 Trailer-

Das Fantasy-Abenteuer wurde seit Kinostart von der Kritik regelrecht zerfetzt. "Dumm, schwach inszeniert und schlecht gecastet", urteilt die Aggregatoren-Seite Rotten Tomatoes . Regisseur Richard Fleischer bringe das Schlimmste in einem ohnehin völlig fehlbesetzten Cast hervor, schrieb die New York Times . Und Schwarzeneggers Meinung ist nicht besser, wie The Independent zitiert:

[Red Sonja] ist der schlechteste Film, den ich je gemacht habe. Wenn meine Kinder sich danebenbenehmen, schicke ich sie auf ihre Zimmer und zwinge sie, zehnmal Red Sonja zu schauen. Ich hatte nie viele Probleme mit ihnen.

Nichtdestotrotz soll der Fantasy-Flop bald neu aufgelegt werden. Das Projekt war bereits vor über 10 Jahren als Robert Rodriguez-Regiearbeit angedacht (via Reelz ). Nach einer Ewigkeit in der Produktionshölle soll der zweite Red Sonja-Film bald mit Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) in der Hauptrolle gedreht werden. Story-Details sind noch keine bekannt. Hoffentlich teilt er nicht das Schicksal seines Vorgängers in Schwarzeneggers Kinderzimmer.

Wann kommt der Fantasy-Flop Red Sonja im TV?

Red Sonja läuft heute um 20.15 Uhr auf Tele 5. Regisseur Fleischer führte zuvor auch bei Conan der Zerstörer Regie. Der Film hat ohne Werbung eine Länge von 89 Minuten.

