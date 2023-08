Heute im TV: Das Original ist ein Horror-Meisterwerk und 26 Jahre später hat die Neuauflage alle enttäuscht

Ein Meisterwerk schlecht zu kopieren, ist die schnellste Art, Fans zu enttäuschen. Heute läuft die Neuauflage des Horror-Originals Nightmare on Elm Street im TV, die genau das verbrochen hat.

Nightmare - Mörderische Träume war 1984 ein absoluter Überraschungserfolg und startete eines der kultigsten Horror-Franchises. Seitdem wurden eine Serie und neun Filme produziert, in denen Freddy Krueger mit seinen Klingenfingern über Metall schabt und Teenies in Träumen verfolgt.



2010 bekam Nightmare das obligatorische Remake verpasst. Doch anstatt der angsterfüllten Lobeshymnen für das Original gab es nur Häme und Enttäuschung.

Heute im TV: Das Remake A Nightmare on Elm Street läuft heute Abend um 22:00 Uhr auf Tele 5. Alternativ könnt ihr den Horrorfilm derzeit bei Netflix streamen.

Heute im TV: Trotz beeindruckendem Cast enttäuscht das Horror-Remake in allen Belangen

"Das Nightmare on Elm Street-Remake ahmt das Original auf die schlechtest mögliche Art nach", fasst Rotten Tomatoes die vernichtenden Kritiken zusammen. Der Film bekommt dort nur 14 Prozent Zustimmung. Bei Moviepilot hat der Reinfall eine 5,6 von 10 und bei Metacritic reicht es gerade mal für 35 von 100 Punkten.

Mein Kollege Matthias Hopf hat es bei Moviepilot bereits auf den Punkt gebracht:

A Nightmare on Elm Street bringt keine eigenen Ideen mit, sondern versucht in erster Linie, die ikonischen Bilder des Originals zu imitieren.

Dabei begann alles sehr vielversprechend – mit starkem Cast und coolem Trailer:

A Nightmare on Elm Street - Trailer (Deutsch)

Robert Englunds ikonische Rolle als Freddy Kueger übernimmt der einprägsame Watchmen-Star Jackie Earle Haley. Zum Cast gehören ebenso vielversprechende Talente wie Kyle Gallner (Veronica Mars, Smile), Connie Britton (Friday Night Lights, Nashville) und Arrowverse-Star Katie Cassidy.

Am meisten sticht allerdings Rooney Mara hervor. Sie hatte nur ein Jahr nach dem Remake ihren großen Durchbruch als Lisbeth Salander in dem harten Thriller Verblendung. Mit ihrer nuancierten Darbietung in Side Effects, Her und Carol zementierte sie den Status als eine der spannendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Nicht einmal Mara kam gegen das belanglose Drehbuch von Nightmare on Elm Street an.

Wir empfehlen euch, lieber das Original nachzuholen von Horror-Legende Wes Craven (Scream-Reihe). Den blutigen Thriller könnt ihr zum Beispiel bei Amazon leihen *.

Podcast-Tipp nach Nightmare on Elm Street: Warum ist deutsches TV so langweilig?

Als wären langweilige Remakes nicht genug, gibt es im Fernsehen noch 70 Mal pro Woche CSI und Germany’s Next Topmodel zur Primetime obendrauf. Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

