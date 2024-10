Heute im TV: Der Beginn der erfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten, der immer noch absolut genial ist

Unser heutiger TV-Tipp gab den genialen Startschuss für die größte Filmreihe aller Zeiten. Auch wenn das Franchise sich der Kritik aussetzen muss, so wird der erste Film bis heute noch gefeiert.

Superheldenfilme gab es schon vor 2008. Der Film, der im Mai 2008 im Kino startete, sollte das moderne Blockbuster-Kino jedoch so sehr verändern wie kein anderer. Die Rede ist von Iron Man mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle. Inszeniert wurde der Grundstein des Marvel Cinematic Universe von Elf-Regisseur Jon Favreau.

Heute Abend könnt ihr Iron Man im TV schauen.

Superhelden-Meilenstein heute im TV: Darum geht es in dem Marvel-Blockbuster Iron Man

Der Multimillionär Tony Stark arbeitet in der Rüstungsbranche und wird bei einem Waffentest in Afghanistan entführt. Es sind keine Superkräfte, die ihn aus der beängstigenden Lage befreien, sondern sein Erfindergeist: Tony gelingt es eine hoch technisierte eiserne Rüstung zubauen. Zurück in den USA droht ihm eine neue Gefahr, denn sein zwielichtiger Geschäftspartner Obadiah Stane (Jeff Bridges) will sich den Anzug unter den Nagel reißen.

Seit Iron Man hat das Marvel Cinematic Universe einen beispiellosen Erfolgszug hingelegt, der auch nach sechzehn Jahren weiter anhält. Zuletzt erschien Deadpool & Wolverine, der 1,3 Milliarden US-Dollar einspielte. Insgesamt umfasst das MCU bereits 35 Filme, die an den Kinokassen 31 Milliarden eingebracht haben.



Doch der massive Erfolg wird schon seit Jahren kritisch betrachtet. Marvel verdränge andere Filme aus den Kinos und hätte mehr mit Vergnügungsparks gemein als mit Filmkunst, wie Martin Scorsese bereits 2019 anmerkte und damit eine große Diskussion unter Filmschaffenden auslöste.

Iron Man ist noch immer einer der besten Marvel-Filme aller Zeiten

Meisterregisseur Christopher Nolan hingegen weiß die Marvel-Filme zu schätzen. Im Februar erzählte er, dass insbesondere die Besetzung von Downey Jr. als Iron Man eine mutige Entscheidung gewesen sei, die Hollywood nachhaltig verändert habe. Dabei war ursprünglich ein ganz anderer Schauspieler für die Rolle vorgesehen gewesen.

Inzwischen hat Downey Jr. die rote Rüstung abgelegt. Dafür wird er in einem neuen Kostüm zurückkehren. Diesmal als Bösewicht Doktor Doom, für dessen Rolle er sich bereits vor über 19 Jahren beworben hatte. Ob er als Schurke ebenso überzeugen kann wie als Held? Die Fußstapfen sind groß, immerhin gehört Iron Man noch immer zu den besten Filmen aus dem MCU. Bei Rotten Tomatoes erhält eine Zustimmung von 94 Prozent und landet damit auf Platz 3 der besten Marvel Filme .

Superhelden-Blockbuster: Wann läuft Iron Man im TV?

Vox zeigt am heutigen Samstag, den 19. Oktober um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am Sonntagnachmittag um 14:50 Uhr. Wer den Superheldenfilm verpasst hat, kann ihn jederzeit bei Disney+ streamen.

