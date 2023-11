Heute im TV: Der Beginn einer ikonischen Horror-Reihe, deren Fortsetzung nach 12 Jahren in Deutschland (!) gedreht wird

Ein Horrorfilm, der auf einem beliebten Videospiel basiert, läuft am Mittwoch im TV. Er bereitet zeitgleich sein nächstes Sequel vor, um das Grusel-Franchise nach zwölf Jahren neu zu beleben.

Am Mittwoch läuft im Fernsehen der erste Teil einer beliebten Horror-Reihe: Tele5 strahlt Silent Hill aus. Der Horrorfilm aus dem Jahr 2006 zog 2012 die Fortsetzung Silent Hill: Revelation nach sich und bereitet aktuell für nächstes Jahr – an deutschen Drehorten – seinen dritten Film vor.

Horror-Startschuss einer ganzen Reihe: Worum geht es Silent Hill?

Silent Hill basiert auf der gleichnamigen Videospiel-Reihe von Konami. In Teil 1 will Rose (Radha Mitchell) ihre Adoptivtochter Sharon (Jodelle Ferland) gegen den Willen ihres Ehemannes Christopher (Sean Bean) zu einem Heiler bringen, weil die junge Schlafwandlerin immer wieder von der Geisterstadt Silent Hill träumt. Doch unterwegs haben beide einen Unfall.

Concorde Silent Hill: Radha Mitchell

Als Rose erwacht, muss sie feststellen, dass sie nicht nur in der Stadt aus Sharons Albträumen gelandet sind, sondern dass auch ihr Kind verschwunden ist. Auf der Suche nach ihr stößt die Mutter in den Nebel von Silent Hill vor und findet dort mehr als nur Monster.

Silent Hill 3 wird in Deutschland gedreht und kommt 2024

Zwölf Jahre hat die Silent Hill-Filmreihe nach dem zweiten Teil geruht. Doch 2024 kommt mit Return to Silent Hill wieder eine Fortsetzung. Der dritte Horrorfilm des Franchises entsteht, wie schon Teil 1, erneut unter der Regie von Christophe Gans (Pakt der Wölfe). Das neue Sequel basiert auf dem Videospiel Silent Hill 2 * und soll die Reihe zugleich rebooten.

Worum geht es in Silent Hill 3? James (Jeremy Irvine) wird von einem mysteriösen Brief zurück in die titelgebende Stadt geführt, wo er hofft, seine verlorene Seelenverwandte wiederzufinden. Vor Ort muss er allerdings entdecken, dass eine bösartige Macht die Kleinstadt verändert hat und er beginnt an der Realität zu zweifeln.

Concorde Willkommen in Silent Hill - bald auch zu Teil 3

Die Dreharbeiten zu Return to Silent Hill fanden von April bis Juli 2023 in Deutschland statt. Genauer gesagt: in Bayern, wo die Produktion in den Penzing-Studios sowie in München, Rossberg, Nürnberg und am Ammersee filmte. Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) steuerte laut Screen Daily dabei 1 Million Euro als Zuschuss bei. Ein genaues Startdatum für 2024 hat Silent Hill 3 noch nicht.

Stream oder TV: Wo ihr Silent Hill schauen könnt

Silent Hill läuft am 1. November 2023 um 22:00 Uhr bei Tele5. Die Wiederholung folgt am 3. November 2023 um 00:25 Uhr. Die Fortsetzung hat ebenfalls schon einen TV-Termin: Silent Hill 2 wird bei Tele5 am 8. November 2023 um 22 Uhr gezeigt und am 10. November 2023 um 00:40 Uhr wiederholt.

Wer statt aufs Fernsehen lieber auf den Stream zurückgreift, kann das ebenfalls tun: Teil 1 von Silent Hill könnt ihr im Filmtastic-Kanal bei Amazon * (7 Tage kostenlos) streamen. Teil 2, Silent Hill: Revelation, streamt im Channel Home of Horror bei Amazon * (ebenfalls 7 Tage kostenlos).

Podcast: Die 10 besten aktuellen Horrorserien im Stream

Vom Grusel-Hit bei Netflix bis zu mehreren unbekannteren Geheimtipps stellen wir euch die spannendsten 10 Horror-Serien der Gegenwart vor, die ihr als Genre-Fans auf keinen Fall verpassen solltet.

Ob Evil, Servant oder American Horror Story: Jede der empfohlenen Horror-Serien hat andere, besondere Furcht-Vorzüge, die es zu entdecken gilt.

