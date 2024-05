Heute im TV: Der Beginn einer riesigen Sci-Fi-Reihe, die nach 30 Jahren neu gestartet werden soll

Im deutschen Free-TV läuft heute ein Sci-Fi-Film, der mehrere Serien nach sich zog und vielleicht sogar mit einem weiteren Titel fortgeführt wird. Ein Sternentor führt darin in fremde Welten.

Das Stargate-Franchise ist eines der größten im Science-Fiction-Bereich. Bald wird es sogar noch umfassender, denn für 2025 ist ein brandneuer Film vom Originalregisseur geplant. Sofern das Reboot-Projekt nicht schon wieder im Sande verlaufen ist.

Zurück geht das alles auf den 1994er Sci-Fi-Abenteuerfilm von Independence Day-Mastermind Roland Emmerich, der heute im deutschen Free-TV zu sehen ist.



Heute im TV: Militärische Sci-Fi mit Knarren und Sternentor in Stargate

In Stargate wird 1928 ein eigentümliches Artefakt in Ägypten ausgegraben, das nicht von dieser Welt zu sein scheint. 66 Jahre später sucht Catherine Langford (Viveca Lindfors), die Tochter des damaligen Entdeckers, den Ägyptologen und Linguisten Daniel Jackson (James Spader) auf. Er soll die Hieroglyphen auf dem futuristisch anmutenden Gerät entschlüsseln, das theoretisch Tore in fremde Welten öffnet.

Gemeinsam mit Colonel Jack O'Neill (Kurt Russell) und seiner Einheit macht Jackson sich nach erfolgreicher Entschlüsselung auf die Reise durch das Sternentor. Auf der anderen Seite entdecken sie eine dem alten Ägypten ähnliche Wüstenwelt, deren Population vom außerirdischen Sonnengott Ra (Jaye Davidson) unterdrückt wird. Finden die Fremden in dieser Welt einen Weg, ihnen zu helfen? Und danach wieder nach Hause?

Plaion James Spader und Kurt Russell in Stargate

Der Film basiert auf der belächelten Ancient Alien-Theorie, die davon ausgeht, dass Außerirdische Einfluss auf die frühe menschliche Geschichten nahmen. Es scheint auch nicht unwahrscheinlich, dass Emmerich die Nikopol-Trilogie von Enki Bilal gelesen hat, dessen Comics ganz ähnliche Ästhetiken und Ansätze aufgreifen. Diese wurden 2002 mit dem Film Immortal - Die Rückkehr der Götter verfilmt.

Große Ideen und eine interessante Vermischung des alten Ägyptens mit futuristischer Technologie liefert auch der Stargate-Film. Auf menschlicher Seite halten Spader als Nerd und Russell als harter Hund mit ihrer amüsanten Dynamik bei der Stange. In der darauffolgenden Serie Stargate SG-1 wurden die Rollen von Michael Shanks und MacGyver-Star Richard Dean Anderson dargestellt.

Wann läuft Stargate im deutschen Fernsehen?

Der hiesige Free-TV-Sender VOX zeigt Stargate am Pfingstmontag, den 20. Mai 2024 um 22:30 Uhr in der deutschen Synchronfassung. Alternativ ist der Film auf dem Amazon-Channel MGM+ streambar.