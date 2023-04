Heute im TV: Der erfolgreichste DC-Film der Geschichte, der noch dieses Jahr fortgesetzt wird

Am Sonntagabend strahlt Sat. 1 Aquaman aus. Der DC-Film mit Jason Momoa spielte damals über eine Milliarde Dollar ein. Das Sequel kommt noch dieses Jahr ins Kino.

Knapp über Joker ist der erste Aquaman-Solofilm von 2018 mit einem weltweiten Einspielergebnis von gut 1,14 Milliarden Dollar der bisher erfolgreichste DC-Film. 2023 wird das Superhelden-Spektakel mit Jason Momoa endlich fortgesetzt. Davor könnt ihr den ersten Teil am Sonntag um 20:15 Uhr nochmal auf Sat. 1 schauen.

Aquaman 2 könnte an Avatar 2-Hype anknüpfen

Mit Aquaman hat sich Horror-Experte James Wan so richtig ausgetobt. Der DC-Blockbuster wirkt wie ein riesiger Abenteuerspielplatz mit Hang zum Edeltrash. Wann gab es sonst zuletzt eine um die 200 Millionen Dollar teure Mainstream-Produktion, in der Nicole Kidman schon in den ersten fünf Minuten einen Goldfisch direkt aus dem Aquarium futtert?

Das Publikum war von dem Unterwasser-Spektakel jedenfalls begeistert und machte Aquaman zum bis dato erfolgreichsten DC-Film. Noch dieses Jahr kommt dann das Sequel Aquaman: Lost Kingdom ins Kino, das mit bahnbrechenden Spezialeffekten aufwarten soll. Die Fortsetzung könnte außerdem an den 3D-Unterwasser-Hype um Avatar 2 anknüpfen und wieder ein gigantischer Erfolg werden.

Ab dem 21. Dezember 2023 könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Dann startet die Aquaman-Fortsetzung in den deutschen Kinos.

