Heute im TV: Der erfolgreichste James Bond-Film, bei dem Daniel Craigs Fehler fast einen Millionenschaden verursacht hätte

Im TV läuft heute ein James Bond-Film, der mehr Geld einspielte als jeder andere 007-Vertreter. Um ein Haar hätte Daniel Craig allerdings das Budget komplett gesprengt.

James Bond mag für viele altmodisch sein, aber nichtsdestotrotz feierte er nie größere Erfolge als in den letzten 15 Jahren. Der Beweis läuft heute im TV: James Bond 007 – Skyfall mit Daniel Craig spielte 2012 laut The Numbers mit 1,1 Milliarden US-Dollar mehr Geld ein als jeder andere Film der Agentenreihe. Ein völlig vermeidbarer Patzer hätte aber auf den letzten Metern noch alles ruinieren können.

Im TV: Ein James Bond-Kracher mit Daniel Craig, der beim Schnitt einen Aufruhr auslöste

In Skyfall wird Bonds britischer Geheimdienst MI6 von einem Veteranen aus den eigenen Reihen bedroht. Raoul Silva (Javier Bardem) will sich an M (Judi Dench) rächen, die ihn während einer Mission der chinesischen Regierung überlassen hat. Der Kampf gegen seinen hochintelligenten Gegner führt 007 zurück zu seinen Wurzeln.

Schaut euch hier den Trailer zu Skyfall an:

James Bond Skyfall - Trailer 2 (Deutsch) HD

Skyfall steht weit oben auf unserer Liste der besten James Bond-Filme und wurde von der internationalen Kritik gefeiert. Auch die Produzent:innen werden sich angesichts des Einspielergebnisses sehr über den Blockbuster gefreut haben. Regisseur Sam Mendes stand allerdings auf der Zielgeraden noch einmal der Angstschweiß auf der Stirn.



Grund dafür waren Craigs neueste Modeutensilien. Wie der britische Journalist und Filmemacher Charlie Lyne auf Twitter in zwei Videos berichtet, kaufte der Star sich in einer Drehpause schicke Lederhandschuhe. Er war so stolz darauf, dass er dem Regisseur vorschlug, Bond könne sie im Casino in Macau tragen. Mendes sagte offenbar im Eifer des Gefechts zu und erkannte nicht, welche Probleme die Accessoires seines Darstellers vor der Kamera verursachen würden.

Bei einer kurz darauffolgenden Szene muss Bond nämlich mit bloßen Händen per Fingerabdruck seine Waffe entsichern, was angesichts seiner Handschuhe keinen Sinn mehr ergab. Der Fehler fiel erst im Schneideraum auf und verängstigte das Team mit der Horrorvorstellung von millionenschweren Nachdrehs.

Am Ende konnten Daniel Craigs Hände aber vergleichbar einfach und günstig mit digitaler Bildtechnik überarbeitet werden. Nur der Star musste dafür auf seine geliebten Handschuhe verzichten.



Wann läuft Skyfall im TV?

Skyfall läuft am heutigen Sonntag, den 5. Mai 2024, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Neben Craig, Dench und Bardem ist unter anderem auch Ralph Fiennes (Grand Budapest Hotel) vor der Kamera zu sehen.

Im TV verpasst? Skyfall bei Amazon kaufen oder leihen

