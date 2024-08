Heute im TV: Der härteste Tarantino-Film, auf dessen Fortsetzung Fans seit 20 Jahren immer noch warten

Spektakuläre Kämpfe und jede Menge Blut: Heute kommt der härteste Tarantino-Film im TV. Über eine mögliche Fortsetzung wird seit Jahren spekuliert und jetzt wäre der beste Zeitpunkt dafür.

Es sollte der glücklichste Tag ihres Lebens werden und verwandelte sich in ein Massaker. In Kill Bill: Vol 1 spielt Uma Thurman eine Frau, die auf Rache sinnt und dabei keine Gnade zeigt. Über 1.700 Liter Kunstblut wurden laut IGN während der Produktion verwendet, was Kill Bill zu einem von Quentin Tarantino härtesten Filmen macht. Heute läuft Kill Bill: Vol. 1 im TV.

Jede Menge Martial-Arts Action im heutigen TV-Tipp Kill Bill: Vol 1.

Die Braut und ehemalige Auftragskillerin (Thurman) wird am Tag ihrer Hochzeit von ihrer Vergangenheit eingeholt, und das in Form des Killerkommandos Tödliche Viper. Wie durch ein Wunder überlebt die Braut schwer verletzt und wacht vier Jahre später aus dem Koma auf. Sie sinnt auf Rache und will alle fünf Menschen, die für die Bluthochzeit verantwortlich sind, töten – einen nach dem anderen.

Buena Vista Kill Bill: Vol 1

Nachdem Uma Thurman schon in Pulp Fiction mit ihrer Tanzszene in die Kinogeschichte eingegangen ist, verschaffte Tarantino ihr mit Kill Bill eine ebenso ikonische Hauptrolle. Bei uns landet der Martial-Arts-Film auf Platz 9 der besten Actionfilme, der mit Kampfszenen und Blutorgien überzeugt. Hier mischte sich Tarantino selbst das richtige Rot zusammen, denn er wollte den Farbton der 70er Jahre Samurai-Filme haben. Auch bei den Effekten wurden alte Techniken wie etwa blutgefüllte Kondome verwendet.

Arbeitet Quentin Tarantino noch an Kill Bill Vol. 3?

Seit zwanzig Jahren warten Fans nun auf eine Fortsetzung der Reihe und in den letzten Jahren wurden die Gerüchte wieder angeheizt, nicht zuletzt durch Vernita Green Darstellerin Vivica A. Fox. Doch auch Tarantino selbst äußerte sich in den letzten Jahren immer wieder über eine mögliche Trilogie, denn Erzählstoff ist auf jeden Fall vorhanden und gerade jetzt wäre der perfekte Zeitpunkt für eine Fortsetzung.

Schließlich stellt sich die Braut in einer Szene aus Kill Bill: Vol. 1 für die künftige Rache von Vernita Greens Tochter zur Verfügung. Jetzt, 20 Jahre später, könnte es so weit sein. Auch Thurmans eigene Tochter und Schauspielerin Maya Hawke wäre die perfekte Besetzung für die Verkörperung ihres Filmnachwuchses. Ein blutiger Kampf unter rachelüsternen Töchtern wäre sicherlich auch ein visuelles Spektakel.

Doch im vergangenen Jahr nahm Tarantino endgültig Abstand von der Idee eines weiteren Kill Bill-Films (via musikexpress ). Damit reiht er sich in die lange Reihe von Tarantinos gescheiterten Projekten ein. Welcher nun Tarantinos zehnter und letzter Film werden wird, ist weiterhin unbekannt.

Wann läuft der blutige Tarantino-Film Kill Bill: Vol 1 im TV?

Vox zeigt die gefeierte Fortsetzung am heutigen Donnerstag, den 15. August um 22:00 Uhr. Die Wiederholung läuft am Samstagabend, den 17. August um 23:00 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Kill Bill: Vol. 1 bei Netflix im Abo streamen.