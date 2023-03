Heute im TV: Der letzte gute Film einer Fantasy-Reihe, die bald ihren zweiten Neustart innerhalb von 5 Jahren erhält

Die Fantasy-Reihe Hellboy ist vom Pech verfolgt. Heute läuft ein Glanzstück des Franchise im TV. Wir erklären außerdem, wann der nächste Hellboy-Reboot kommt.

Es gibt kaum ein chaotischeres Franchise als Hellboy. Die Fantasy-Reihe nach den Comics von Mike Mignola verfügt zwar über viele Fans, der letzte gute Film ist aber inzwischen 15 Jahre alt. Pech oder Unvermögen? Auf Hellboy trifft eher letzteres zu. Heute läuft immerhin Hellboy II - Die goldene Armee im TV – denn nach diesem Teil ging es nur noch bergab.

Im folgenden Artikel erklären wir, warum sich Die Goldene Armee lohnt, was im Hellboy-Franchise zuletzt schieflief und wie es weitergeht.

Heute im TV: Darum geht es in Hellboy 2

In Hellboy 2 aus dem Jahr 2008 geht es wieder um den von Ron Perlman gespielten Antihelden. Im Zweiten Weltkrieg, so erfahren wir in Teil 1, öffneten die Nazis ein Portal zur Hölle. Es wird geschlossen, doch der kleine Höllenjunge bleibt zurück und wird fortan aufgezogen von seinem Ziehvater Professor ‘Broom’ Bruttenholm (John Hurt). Zusammen mit Liz (Selma Blair) und dem Meeresmann Abe Sapiens (Doug Jones) arbeitet er für die amerikanische Behörde zur Untersuchung und Abwehr paranormaler Erscheinungen.

In der Fortsetzung gibt es neue Feinde: Die ewige Waffenruhe zwischen unserer Welt und den unsichtbaren Gefilden der Unterwelt hat ein Ende. Die schlafende goldene Armee wurde von einem grausamen Herrscher der Finsternis, Prinz Nuada, zu neuem Leben erweckt.

Hellboy 2 - Trailer (Deutsch)

Was macht Hellboy 2 so gut?

Hellboy-Macher Guillermo del Toro ist wahrscheinlich der einflussreichste Fantasy-Regisseur unserer Zeit. In den düsteren ersten Teil (2004) floss sein Gespür für praktische Effekte, verschrobene Figuren und eine tiefe, verwinkelte Welt. Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf schreibt über Teil 2:

Der zweite Teil schließt wunderbar an das an, was im Erstling erarbeitet wurde - und investiert noch einmal mehr in die Fantasy-Elemente. Dadurch hebt sich Hellboy 2 - Die goldene Armee deutlich von aktuellen Comicverfilmungen ab, die sich eher mit ihrem Fokus auf Science-Fiction und Action behaupten.

Wieso wurde die Reihe nie direkt fortgesetzt?

Guillermo del Toro plante eine Trilogie für den teuflischen Helden und sein exzentrisches Team:

[...] Ich würde es lieben, diese Inkarnation von Hellboy auf eine bittersüße Art und Weise zu beenden. Wir haben Ideen, die herzzerreißend sind. Der Dritte wäre das Ende von allem, großartig, opernhaft und ziemlich tragisch.

Jedoch fehlte es den Studios hinter der Produktion an der Bereitschaft, das riskante Projekt zu finanzieren. Denn Hellboy 2 war, wenngleich gefeiert von Fans und Kritiker:innen, kein wirtschaftlicher Erfolg. Der ersehnte dritte Teil schmorte Jahr um Jahr in der Ankündigungshölle.

Über ein Jahrzehnt nach Hellboy II kam tatsächlich ein neuer Teil – allerdings ohne die Stammbesetzung um Selma Blair und Ron Perlman. Und nicht von Guillermo del Toro. Es gab stattdessen den Neustart der geliebten Welt, was so ziemlich das Letzte war, was die Fans wollten. Selbstverständlich floppte Hellboy - Call of Darkness von Neil Marshall im Jahr 2019 desaströs. Der nächste Neustart musste her.

Noch ein Reboot: Wie geht es bei Hellboy jetzt weiter?

Anfang des Jahres 2023 wurde ein neuer Hellboy-Film angekündigt. Er hat mit dem Vorgänger aus dem Jahr 2019 nichts zu tun. Der rote Antiheld wird neu besetzt: Auf David Harbour folgt Jack Kesy. Und nach Guillermo del Toro und Neil Marshall übernimmt Brian Taylor die Regie.

Der neue Film heißt Hellboy: The Crooked Man und setzt eine durchaus interessante Geschichte um. Er spielt in den 1950er Jahren in der amerikanischen Gebirgskette Appalachen. Hellboy und ein junger Agent des BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) müssen ein Dorf beschützen, das von Hexen heimgesucht wird. Angeführt werden die Hexen von einem Teufel namens Crooked Man. Wann Hellyboy: The Crooked Man in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.

Wann läuft Hellboy 2 im TV?

Hellboy II - Die goldene Armee läuft heute um 23.05 Uhr im TV bei VOX. Eine Wiederholung des Fantasy-Blockbusters ist nicht vorgesehen. In einer Flatrate bei einem großen Streaming-Dienst ist er ebenfalls nicht verfügbar. Einschalten lohnt sich also.

