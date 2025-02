Heute im TV: Der perfekte Neustart einer der besten Sci-Fi-Reihen, die 16 Jahre später in der Krise steckt

Im TV läuft heute der gefeierte Neustart einer beliebten Sci-Fi-Reihe. 16 Jahre später kämpft das Kino-Franchise mit großen Problemen. Aber ein weiteres Sequel soll kommen.

Star Trek gelang 2009 das Unmögliche. Der Film von J.J. Abrams hauchte dem zu diesem Zeitpunkt seit 43 Jahren existierenden Sci-Fi-Franchise neues Leben ein, fesselte mit einer spannenden Storyline und entwickelte frische neue Perspektiven auf alte Helden. Heute läuft er im TV.

Im TV: Sci-Fi-Neustart, auf dessen 4. Teil Fans seit Jahren hoffen

In Star Trek wird die Genese von Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) und Co. auf erfrischende neue Weise erzählt. Als unerfahrene Sternenwanderer und Hitzköpfe müssen sie sich zuerst zusammenraufen und sind noch weit von den Profis entfernt, die Fans in Raumschiff Enterprise begegnen. Dabei sollen sie in Gestalt des Romulaners Nero (Eric Bana) bereits eine gewaltige Gefahr bewältigen.

Abrams kreative Neuauflage war ein Kassenerfolg und kam bei der Kritik gut an (via Metacritic ). Kein Wunder also, dass mit Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond zwei Sequels derselben Storyline erschienen sind. Doch seit 2020 steckte das Franchise fest. Selbst Chris Pine konnte seinen Star Trek 4-Frust nicht mehr zurückhalten.

Gut, dass nach Jahren voller Niederlagen die Arbeit an Star Trek 4 jetzt offiziell wieder angelaufen ist. Wann genau der Sci-Fi-Blockbuster ins Kino kommt oder wie es im Film mit Kirk, Spock und Co. weitergeht, steht bisher noch nicht fest. Erst kürzlich ist allerdings im Stream ein brandneuer Star Trek-Film mit einer Oscarpreisträgerin in der Hauptrolle erschienen.

Wann läuft Star Trek im TV?

Star Trek läuft am heutigen Mittwoch, den 5. Februar 2025, um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Neben Pine und Quinto ist unter anderem Franchise-Veteran Leonard Nimoy vor der Kamera zu sehen, der in der Originalserie und auf der Kino-Leinwand Spock spielte.

