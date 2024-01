Heute im TV: Die ersten 2 Stunden eines gewaltigen Fantasy-Abenteuers, in dem Drachenreiter gegeneinander in den Krieg ziehen

Vier Jahre nach dem Ende von Game of Thrones feiert heute die Nachfolge-Serie ihre Free-TV-Premiere. Ihr müsst die 8 Fantasy-Staffeln aber nicht gesehen haben, um House of the Dragon zu genießen.

ProSieben protzt ab heute Abend mit einer der aufwendigsten Serien-Produktionen der letzten Jahre. House of the Dragon feiert seine Free-TV-Premiere. Die Nachfolge-Serie von Game of Thrones spielt rund 200 Jahre vor dem Fantasy-Spektakel und bereitet in der 1. Staffel einen verhängnisvollen Bürgerkrieg vor. Auch diesmal geht es um die Frage, wer auf dem Thron der Sieben Königreiche sitzen wird, Vorwissen aus George R.R. Martins fantastischer Welt benötigt man aber nicht.

In House of the Dragon herrschen Drachenreiter über die Menschen

Im fiktionalen Reich Westeros herrscht überwiegend Friede, den das regierende Haus Targaryen mithilfe seiner Drachen wahrt. Der einzige Wermutstropfen von König Viserys Targaryen (Paddy Considine) ist seine Nachfolge auf dem Eisernen Thron.

Aus seiner ersten Ehe ist mit Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock und später Emma D'Arcy) eine Tochter hervorgegangen. Eine Herrscherin gab es in der Geschichte des Reiches aber noch nicht und könnte andere Machtfraktionen gegen ihn aufbringen.

HBO House of the Dragon

Die freigeistige Rhaenyra nimmt derweil langsam Abschied von ihrer Kindheit, die sie mit ihrer ungleichen Freundin Alicent Hightower (Emily Carey, später Olivia Cooke) verbracht hat. Beide werden im Verlauf der Staffel in die Ränke am Königshof hinein gezogen, an denen Rhaenyras Onkel Daemon Targaryen (Matt Smith) und Alicents Vater Otto (Rhys Ifans) Anteil haben.

Wer spielt wen? Alles über die Figuren und die Besetzung von House of the Dragon

Die Drachen kommen im Game of Thrones-Nachfolger nicht zu kurz

House of the Dragon besteht aus 10 Episoden, die jeweils mehrere große Zeitsprünge vollziehen. Das ist ein Unterschied zu Game of Thrones. Ein anderer ist der Schauplatz. Game of Thrones wechselte zwischen mehreren Königreichen und Kontinenten, House of the Dragon spielt sich überwiegend in Königsmund (a.k.a. King's Landing) und auf dem Targaryan-Stammsitz Drachenstein bzw. Dragonstone ab. Wer Game of Thrones mochte, sollte sich auf eine etwas sprödere, aber nicht weniger spannende Serie einstellen, welche die Atmosphäre des erfolgreichen Vorgängers erstaunlich gut rekreiert.



Falls ihr noch nie eine Folge von Game of Thrones gesehen habt, erwartet euch ein dicht geschriebenes Fantasy-Drama mit einem Fokus auf Charakterentwicklung und höfische Intrigen. Die Drachen kommen in der Serie aber auch nicht zu kurz. Einen spoilerfreien ersten Eindruck von House of the Dragon könnt ihr hier nachlesen.

ProSieben zeigt heute die ersten zwei Folgen von House of the Dragon

ProSieben zeigt am heutigen 8. Januar ab 20:15 Uhr die ersten beiden Episoden von House of the Dragon: Die Erben des Drachen und Der Prinzrebell. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Dienstag ab 00:15 Uhr.

Wenn ihr bis zu Folge 4 und 5 nicht bis nächsten Montag warten wollt, könnt ihr House of the Dragon im Abo von Sky/WOW * streamen.

Staffel 2 der Serie wird noch dieses Jahr Premiere feiern.

