Heute im TV: Dieses Fantasy-Meisterwerk ist einer der besten Anime-Filme aller Zeiten

Wer auf der Suche nach einem richtig guten Fantasyfilm ist, wird heute Abend im TV-Programm fündig. Gezeigt wird Hayao Miyazakis meisterhafter Chihiros Reise ins Zauberland.

Zu Beginn der 2000er Jahre eroberten nicht nur spektakuläre Fantasyfilme wie Der Herr der Ringe und Harry Potter die große Leinwand. Zwischen den epischen Live-Action-Blockbustern versteckte sich auch ein sagenhafter Anime, der die Filmwelt in seinen Bann zog: Chihiros Reise ins Zauberland von Meisterregisseur Hayao Miyazaki.

Miyazaki war zu diesem Zeitpunkt natürlich kein unbekannter Name mehr. Der Kopf des renommierten Anime-Studios Ghibli verzauberte zuvor schon mit fantasievollen Filmen wie Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke und Porco Rosso. Chihiros Reise ins Zauberland machte ihn trotzdem nochmal einem breiteren Publikum bekannt.

Fantasy-Meisterwerk im TV: Chihiros Reise ins Zauberland

Die Geschichte über die junge Chihiro, die mit ihren Eltern in eine neue Stadt zieht und sich kurz darauf in einem Zauberland voller ungewöhnlicher Wesen wiederfindet, wurde bei der Berlinale 2022 mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet und ein Jahr später mit einer Oscarnominierung für den Besten Animationsfilm bedacht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Chihiros Reise ins Zauberland schauen:

Chihiros Reise ins Zauberland - Trailer (Deutsch)

Bis zum 2016 erschienen Your Name. - Gestern, heute und für immer thronte Chihiros Reise ins Zauberland als erfolgreichster Anime in den weltweiten Kinocharts. Miyazakis Werk zeichnet sich jedoch nicht nur durch gewonnene Preis und gebrochene Rekorde aus. Hinter dem farbenprächtigen Fantasy-Abenteuer steckt deutlich mehr.

Miyazaki vereint spielerisch Coming-of-Age-Elemente mit abstrakten Ideen, die metaphorisch die Veränderungen in Chihiros Leben illustrieren. Märchenhaft und verträumt entfaltet sich der Film, mitunter wartet die Geschichte aber auch mit düsteren Zwischentönen auf, die im Kontrast zu Joe Hisaishis zärtlicher Filmmusik stehen.



Zwei besonders spannende Figuren: Chihiros Reise ins Zauberland begeistert mit einem Flussgeist, der in Gestalt eines weißen Drachens durch die Lüfte fliegt. Noch einnehmender ist das Ohngesicht, das mal als stiller Begleiter, mal als furchteinflößendes Ungeheuer in Erscheinung tritt.

Chihiros Reise ins Zauberland fühlt sich sehr intim an und kennt trotzdem keine Grenzen, wenn es um die Erkundung der Fantasiewelt geht. Elegant und sorgfältig führt Miyazaki durch die vielen faszinierenden und mit bemerkenswerten Detailreichtum ausgestatteten Orte seines Films. Hier folgt ein sonderbares Ereignis auf das nächste.

