Heute im TV: Ein großartiger Marvel-Kracher, der vor Endgame schon über 20 Superhelden-Figuren zusammenbrachte

ProSieben strahlt am Freitagabend den starken Marvel-Blockbuster X-Men: Zukunft ist Vergangenheit aus. Der Film vereinte schon vor Avengers: Endgame und Spider-Man: No Way Home ein großes Superheld:innen-Team.

Dank des Multiversums können im MCU gerade Figuren aus verschiedensten Comicfilm-Universen versammelt werden. Nach Avengers: Endgame hat Spider-Man: No Way Home dieses Konzept mit Auftritten von Andrew Garfield und Tobey Maguire bisher am spektakulärsten umgesetzt.

Knapp 10 Jahre früher hat X-Men: Zukunft ist Vergangenheit praktisch die Blaupause für das Erfolgskonzept des Marvel-Hits geliefert. ProSieben strahlt den Blockbuster am Freitagabend um 23:10 Uhr aus.

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit liefert bombastischen Superheld:innen-Overkill

Das Sequel zu X-Men: Erste Entscheidung spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Mutant:innen in Internierungscamps gefangengehalten werden. und die Erde von den Sentinels beherrscht wird. Wolverine (Hugh Jackman) gelingt es, in die Vergangenheit zu reisen, wo die jungen Versionen von Magneto (Michael Fassbender) und Mystique (Jennifer Lawrence) ein Attentat planen.

Mit verschiedenen, durch Zeitreisen verknüpften Erzählebenen wird X-Men: Zukunft ist Vergangenheit zum Superheld:innen-Overkill. Über 20 bekannte und neue Figuren aus dem Comicfilm-Franchise werden dabei zusammengeführt.

Damit gilt der Marvel-Kracher vor Avengers: Endgame und Spider-Man: No Way Home als Vorläufer für diese Art des bombastischen Charakter-Spektakels.

Von She-Hulk bis WandaVision: Alle 9 MCU-Serien bei Disney+ im Ranking

Innerhalb von nicht einmal 2 Jahren sind 9 Marvel-Serien bei Disney+ gestartet. WandaVision machte 2021 den Anfang und begründete die neue Generation der MCU-Serien. Sie sind enger mit den Filmen verzahnt und beinhalten häufig bekannte MCU-Figuren- und Stars. Wir schauen kritisch zurück auf diese Phase zurück und ranken die Serien von unnötig bis unverzichtbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Schafft es Loki auf den ersten Platz? Oder doch die gefeierte erste MCU-Serie bei Disney+, WandaVision? Und mit welcher MCU-Serie konnten wir gar nichts anfangen? Am Ende des Podcast blicken wir kurz in die Zukunft, wenn Serie wie Secret Invasion mit Emilia Clarke erscheinen.



