Heute im TV: Ein legendärer Star Wars-Klon, der trotz haarsträubender Set-Katastrophen seit 43 Jahren ein Kultfilm ist

Heute läuft ein Star Wars-Klon im TV, der wegen 1000 skurriler Ideen endlos unterhaltsam ist. Die Dreharbeiten führten zu mehreren Katastrophen. Der Sci-Fi-Film hat seit Jahrzehnten Kultstatus.

Raketenmopeds, Falkenmänner in Unterhosen mit Kriegshämmern und ein Football-Profi, der die Erde retten soll: Das sind nur wenige der bizarren Ideen, die die Story von Flash Gordon ausmachen. Der endlos unterhaltsame Sci-Fi-Film hatte eine extrem chaotische Vorgeschichte, entwickelte sich aber seit 1980 zum geliebten Kult-Kracher. Heute läuft er im TV.

Im TV: Sci-Fi-Kult mit 1000 skurrilen Szenen, dessen Star aus Wut den Film verließ

Flash Gordon dreht sich um einen jungen Football-Quarterback Gordon (Sam J. Jones), der unverhofft zum Retter der Erde werden muss. Die wird nämlich durch den galaktischen Imperator Ming (Max von Sydow) bedroht, der den blauen Planeten aus reiner Herrschsucht mit Katastrophen überzieht. Gemeinsam mit der Reiseleiterin Dale (Melody Anderson) und dem Wissenschaftler Zarkov (Topol) tritt Gordon Ming und seiner Armada aus fliegenden Falkenmännern entgegen.

Schaut euch hier den Trailer zu Flash Gordon an:

Flash Gordon - Trailer (Deutsch) HD

Flash Gordon basiert auf einer einflussreichen Comic-Serie, die auch George Lucas als Inspirationsquelle für Krieg der Sterne diente. Aber erst nach dem Erfolg des ersten Star Wars-Films sah sich Produzent Dino De Laurentiis in der Lage, das Sci-Fi-Franchise fürs Kino umzusetzen (via JoBlo ).

Der Dreh verlief chaotisch. Autor Lorenzo Semple Jr. erinnert sich an "katastrophale" Drehbuch-Änderungen, die Flash Gordon vom ernsthaften Sci-Fi-Film zum humorvollen Trash-Spektakel werden ließen, was laut Semple Jr. einem "schrecklichen Fehler" gleichkam (via The 007 Dossier ). Hauptdarsteller Jones zankte sich so sehr mit De Laurentiis, dass er kurzum kündigte und den Film verließ (via Maxim ). Fehlende Dialoge im Original wurden daraufhin von einem Synchronsprecher ersetzt.

Vielen Kritiker:innen gefiel der Film, insbesondere wegen des skurrilen Camp-Humors (via Metacritic ). Und für die Fans gossen Legenden um das Dreh-Chaos höchstens Öl ins Feuer eines Kult-Status, den der Film seit mittlerweile 43 Jahren genießt.

Wann läuft Flash Gordon im TV?

Flash Gordon läuft am heutigen Samstag, den 30. Dezember 2023, um 23.00 Uhr auf Kabel 1. Bekannt ist der Film neben seinen Produktionseskapaden und seinem skurrilen Humor unter anderem für den Soundtrack der Rockband Queen.

