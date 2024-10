Bei Prime: Eine der bittersten Abenteuer-Niederlagen aller Zeiten (10 Filme waren geplant, aber nur einer ist gekommen)

Ein ganzes Fantasy-Universum war geplant, doch das Scheitern dieses Blockbusters mit Tom Cruise machte alle Pläne zunichte. Bei Prime könnt ihr euch heute selbst ein Bild von dem Abenteuer-Flop machen.

In den 90er und 00er Jahren brachte Die Mumie-Reihe unbeschwerte Abenteuer-Unterhaltung in die Kinos. Diese Leichtigkeit fehlte laut Brendan Fraser dem Reboot, das sowohl an den Kinokassen, als auch bei den Kritiken katastrophal scheiterte.

Nach dem Flop von Die Mumie mit Action-Star Tom Cruise stampfte Universal ganze zehn Filme ein. Der Beginn und das Ende des kurzlebigen Dark Universe streamt bei Prime.

Die Mumie bei Prime: Eine Untote will die ganze Menschheit ausrotten

Im Reboot des Universal-Klassikers wurde die Handlung in die Gegenwart verfrachtet. Hier wird das jahrtausendealte Grab der ägyptischen Prinzessin Ahmanet (Sofia Boutella) freigelegt, woraufhin diese zum Leben erwacht und einen Rachefeldzug gegen die Menschheit antritt. Der Schatzsucher Nick Morton (Cruise) will sie aufhalten und erhält Unterstützung durch seine Mitstreiterin Jenny Halsey (Annabelle Wallis) und den mysteriösen Dr. Jekyll (Russell Crowe).

Die Mumie war für Regisseur "die schlimmste Niederlage meines Lebens"

An den Kinokassen hätte es noch schlimmer kommen können, immerhin spielte Die Mumie über 400 Millionen US-Dollar ein. Doch bei den hohen Erwartungen im Hinblick auf ein ganzes Film-Universum und den Produktionskosten von 195 Millionen gilt der Blockbuster als finanzieller Flop.

Nicht nur das, auch die Kritiken verrissen die Neuauflage. Unsere Community bewertet den Film mit 5,3 von 10 Punkten, was angesichts der Stimmen auf Rotten Tomatoes noch gnädig ist. Gerade einmal 35 Prozent Zustimmung erhält der Film vom Publikum und nur 15 Prozent von Kritiker:innen. Für Regisseur Alex Kurtzman (Star Trek) war Die Mumie eine schmerzvolle Erfahrung, wie er 2022 im The Playlist-Podcast Bingeworthy erklärte.



[Die Mumie] war wohl die schlimmste Niederlage meines Lebens. Ich bereue Millionen Dinge daran. Bis dahin war ich noch kein Regisseur. [...] Wenn ich jetzt das Gefühl habe, das etwas nicht stimmt, schweige ich nicht länger.

Was genau während den Dreharbeiten nicht stimmte, führte er nicht weiter aus. Jedoch berichtete Variety , dass die exzessive Kontrolle des Hauptdarstellers die Dreharbeiten enorm beeinflusst haben soll. Vielleicht war das Projekt aber schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt und der unterhaltsame Originalfilm nicht für ein düsteres Reboot geeignet.

10 Filme waren für das Dark Universe geplant

In Die Mumie zeigt sich mit der Figur Dr. Jekyll bereits ein weiterer geplanter Ableger. Die ikonischen Monsterfilme der 1920er bis 50er Jahre wollte Universal in einem zusammenhängenden Universum zu neuem Leben erwecken. Die Mumie wurde erstmals 1932 verfilmt.

Neben Cruise und Crowe hatte man noch weiter Top-Stars in petto. Johnny Depp sollte in The Invisible Man die Hauptrolle übernehmen und Javier Bardem in Frankenstein's Monster. Insgesamt waren ganze zehn Filme geplant, die alle nach Die Mumie abgesagt wurden.

Ob die Kritik berechtigt ist oder ob man mit Die Mumie zu hart ins Gericht gegangen ist, davon könnt ihr euch heute selbst ein Bild machen. Und für Fans der Originalreihe gibt es auch Hoffnung, denn Brendan Fraser wäre durchaus bereit, zum vierten Mal in die Rolle des Abenteurers Rick O'Connell zu schlüpfen.

Die Mumie bei Prime und Netflix im Abo streamen

Stream oder TV: Wann läuft Die Mumie mit Tom Cruise?

Wer Die Mumie verpasst hat, kann ihn aktuell sowohl bei Netflix als auch bei Amazon Prime im Abo streamen.

